В МВС розповіли про дві найкритичніші точки на фронті

Для Путіна Маріуполь є особистим питанням, тому від його рішення напряму залежить, що далі відбуватиметься в місті, каже Денисенко.
На фронті зараз є дві найбільш критичні точки – Маріуполь і Луганський напрямок.
На Луганщині найбільші обстріли з боку російських окупантів спостерігаються в районі Рубіжного та Сєвєродонецька. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.
"Є дві найскладніші точки – місто Маріуполь, саме "Азовсталь", і Луганський напрямок. Найбільші обстріли на Луганщині відбуваються в районі Рубіжного, Сєвєродонецька", – зазначив він.
За словами Денисенка, загарбники у той же час намагаються сконцентруватися на Ізюмському напрямку.
"Також вони перекидають додаткові сили і на Луганщину, і на Донеччину – живу силу і техніку", – каже радник очільника МВС.
ЗСУ вдалося відкинути росіян поблизу Харкова і в низці місць захисники нашої держави наблизилися до українського кордону. При цьому частину своїх військ армія ФР почала перекидати з Харківщини на Донбас.
Доля Маріуполя впирається в особисту позицію Путіна
За словами Денисенка, для російського диктатора Володимира Путіна Маріуполь став особистим питанням. Влада України робить все можливе, проте зараз усе впирається в особисту позицію Путіна, і від його рішення сильно залежить, як ситуація розгортатиметься далі.
Нагадаємо, раніше радник керівника ОП Олексій Арестович заявив, що перед Росією зараз стоїть вибір – мирний договір або військова поразка. Жодних інших варіантів у Кремля немає, тому в РФ зараз призначають командирів, які тверезо оцінюють ситуацію та доповідають про неї.
Також Арестович розповів, що російське керівництво раніше планувало ведення війни в Україні на прикладі СРСР. Однак в Росії стали міняти планування.
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