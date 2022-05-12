В МВС розповіли про дві найкритичніші точки на фронті/ Макс Левін, УНІАН

На фронті зараз є дві найбільш критичні точки – Маріуполь і Луганський напрямок.

На Луганщині найбільші обстріли з боку російських окупантів спостерігаються в районі Рубіжного та Сєвєродонецька. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Є дві найскладніші точки – місто Маріуполь, саме "Азовсталь", і Луганський напрямок. Найбільші обстріли на Луганщині відбуваються в районі Рубіжного, Сєвєродонецька", – зазначив він.

За словами Денисенка, загарбники у той же час намагаються сконцентруватися на Ізюмському напрямку.

"Також вони перекидають додаткові сили і на Луганщину, і на Донеччину – живу силу і техніку", – каже радник очільника МВС.

ЗСУ вдалося відкинути росіян поблизу Харкова і в низці місць захисники нашої держави наблизилися до українського кордону. При цьому частину своїх військ армія ФР почала перекидати з Харківщини на Донбас.

Доля Маріуполя впирається в особисту позицію Путіна

За словами Денисенка, для російського диктатора Володимира Путіна Маріуполь став особистим питанням. Влада України робить все можливе, проте зараз усе впирається в особисту позицію Путіна, і від його рішення сильно залежить, як ситуація розгортатиметься далі.

Нагадаємо, раніше радник керівника ОП Олексій Арестович заявив, що перед Росією зараз стоїть вибір – мирний договір або військова поразка. Жодних інших варіантів у Кремля немає, тому в РФ зараз призначають командирів, які тверезо оцінюють ситуацію та доповідають про неї.

Також Арестович розповів, що російське керівництво раніше планувало ведення війни в Україні на прикладі СРСР. Однак в Росії стали міняти планування.

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