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Чи можливо досягти сталого миру у 2025 році: політтехнолог чітко відповів

Маріна Фурман
12 березня 2025, 19:07
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Шейтельман вважає, що Україна вже пішла на компроміс, щоб наблизити мир.
Чи можливо досягти сталого миру у 2025 році: політтехнолог чітко відповів
Чи є шанс на мир у 2025 році? / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Основне:

  • Щоб наблизитися до сталого миру - РФ та Україні потрібно підписати угоду про 30-денне припинення вогню
  • РФ та Україна мають власні фундаментальні вимоги, які обидві сторони не можуть прийняти
  • Україна вже зробила кроки назустріч, щоб наблизити мир

У вівторок, 11 березня, у місті Джидда (Саудівська Аравія) відбулися переговори української та американської делегацій. Підсумком переговорів стала готовність України прийняти тимчасове – на 30 днів – перемир’я, яке запропонували США. Тепер слово за Росією. В інтерв'ю Главреду політтехнолог Михайло Шейтельман спрогнозував, чи є в України шанс вийти на сталий мир цього року.

Політтехнолог пояснив, що спочатку треба підписати угоду про припинення вогню на 30 днів. Тільки після цього можна буде сподіватися на перехід до сталого миру, якщо основні вимоги обох сторін хоча б частково збігатимуться.

"Чи зближуються позиції через тридцятиденне припинення вогню? Ні, у нас є фундаментальні речі. Перше - це наша українська територія, і Україна не згодна її віддавати. Крапка. Друге - ми не згодні закінчувати війну без миротворців, без гарантій безпеки, які можуть бути виражені в членстві в НАТО. Може бути щось третє, але ми його не бачили, його поки що не придумали. Американці нам теж нічого такого не пропонували. Тому фундаментальні проблеми не вирішені", - розповів Шейтельман.

Чи можливо досягти сталого миру у 2025 році: політтехнолог чітко відповів
Які результати переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Він додав, що у росіян теж є фундаментальні вимоги. Наприклад, скорочення української армії.

"Україна на це теж не згодна. Тому жодні такі переговори, які зовні начебто мають гарний вигляд (он скільки золота і саудівських шейхів), не згладжують і не зближують фундаментальних позицій Росії та України. Тому міркувати тут роками чи місяцями - марно. Чи зміниться в України фундаментальна позиція? Вона вже змінилася. Україна пішла назустріч у тому, що поки не буде вбивати росіян, які перебувають на окупованій території. Ось тимчасово, цілих 30 днів, їм дозволяється там перебувати, їх не вбиватимуть. Але це ж компроміс", - підкреслив політтехнолог.

Дивіться відео інтерв'ю Михайла Шейтельмана Главреду про підсумки переговорів у Саудівській Аравії:

Переговори про припинення вогню - останні новини

Як писав Главред, Україна готова до припинення вогню з Росією на 30 днів. Відповідну ініціативу запропонували Сполучені Штати Америки. Режим перемирʼя може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією, написав голова ОП Андрій Єрмак.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо сказав, що Білий дім припускає варіант розвитку подій, за якого країна-агресор Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. Тоді команда Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і зробить певні висновки щодо цілей і настрою Кремля.

Водночас Bloomberg із посиланням на анонімні джерела пише, що воєнний злочинець Володимир Путін може погодитися на 30-денне перемир'я, але на своїх умовах. Одна з вимог Кремля для згоди на перемир’я - припинення постачання зброї Україні.

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Хто такий Михайло Шейтельман

Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант.

Народився 1968 року в Ленінграді. У 1989 році, після повернення з радянської армії, зайнявся бізнесом. 1991 року закінчив відділення аеродинаміки Ленінградського політехнічного інституту. Паралельно займався КВК і був комісаром будзагону. Того ж року емігрував до Ізраїлю, жив у кібуці, навчався в Університеті ім'я Бар-Ілана на відділенні математики.

Свою кар'єру він розпочав інженером-програмістом у компанії Nortel. У 1999 році заснував своє перше рекламне агентство в Ізраїлі, яке орієнтувалося на російськомовну цільову аудиторію. Відтоді він обіймав керівні стратегічні та творчі посади. Займався продюсуванням, організацією шоу, концертів та гастролей.

З 1996 року займається політтехнологіями. Був радником російського олігарха Бориса Березовського.

Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес.

У 2015 році був стратегічним радником передвиборчого штабу партії "Наш дім Ізраїль", в результаті чого міністром оборони призначили лідера партії Авігдора Лібермана.

Працював стратегічним консультантом і членом правління низки міжнародних холдингів та інвестиційних груп.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

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