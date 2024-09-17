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Росіяни змінили тактику: скільки можуть тривати бої за Покровськ - Рустамзаде

Юрій Берендій
17 вересня 2024, 14:29
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Російські окупанти застосували нову тактику наступальних дій на Сході України, яка передбачає повне знищення міст для їх окупації, зазначає аналітик.
Росіяни змінили тактику: скільки можуть тривати бої за Покровськ - Рустамзаде
Рустамзаде розповів, скільки можуть тривати бої за Покровськ / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Російські окупанти почали застосовувати на фронті іншу тактику порівняно із битвою за Бахмут. В разі просування ворога впритул до Покровська бої за місто не будуть тривати кілька місяців. Про це на чаті в Главреді розповів військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде.

За його словами, якби російські війська наблизилися до Покровська, бої за місто були б неминучими. Однак наразі російська авіація активно використовує керовані авіабомби, проти яких Україна поки що не має ефективних засобів.

"І російські війська зараз беруть міста просто тим, що зносять їх під нуль. Тому, найімовірніше, вже не зможе повторитися бахмутський сценарій, коли Росія брала місто місяцями", - зазначив він.

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Аналітик підкреслює, що РФ має можливість повністю зруйнувати місто, після чого його буде складно утримувати та захищати.

"Тому ця аналогія з операцією із захоплення Бахмута не зовсім правильна - так уже не буде", - резюмував він.

Росіяни змінили тактику: скільки можуть тривати бої за Покровськ - Рустамзаде
Що відомо про Покровск / Інфографіка: Главред

Хто такий Агіль Рустамзаде

Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану.

В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію в Покровську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська кілька разів обстріляли Покровськ у Донецькій області, зруйнувавши вже другий міст за два дні – міст "Східний", зазначили в Покровській міській військовій адміністрації.

Армія Росії продовжує спроби просунутися до міста Покровськ, регулярно проводячи штурми, навіть цілими колонами техніки. Проте ЗСУ успішно зупиняють їхні наступи, зокрема, окрема президентська бригада повідомила про знищення ворожої колони на цьому напрямку.

Після короткої паузи російські війська відновили штурми на Покровському напрямку, де близько тижня окупанти мали "перепочинок", розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.

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