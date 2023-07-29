Біля Севастополя диверсанти підірвали склад боєприпасів окупантів – ГУР

Вибух пролунав у Козачій бухті. Після цього на складі почалася детонація боєприпасів.

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Біля Севастополя диверсанти підірвали склад боєприпасів окупантів/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

У Козачій бухті неподалік від Севастополя в тимчасово окупованому Криму вибухнув склад боєприпасів російських загарбників.

Це сталося близько 22:00 у п’ятницю, 28 липня, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Telegram.

Зазначається, що свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. Після цього на місце події проїхали декілька машин швидкої допомоги і "поліції".

відео дня

В ГУР розповіли, що у районі Козачої бухти зараз дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.

"Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту окупантів", – йдеться у повідомленні.

Взрыв склада боеприпасов оккупантов в Крыму / скрин

Дивіться відео підриву складу боєприпасів окупантів у Криму:

Вибухи у Криму

25 липня повідомлялося про чергові вибухи в Криму. Було завдано ракетного удару по ремонтному батальйону Міноборони країни-агресорки Росії в Красногвардійському районі. Внаслідок атаки було поранено щонайменше 6 російських окупантів.

Після цього 26 липня повідомлялося, що у Криму – вибухи і пуски ракет, окупанти підняли в небо авіацію. У Красноперекопську чути звуки вибухів. У районі Балаклави – звуки, схожі на запуск ракет. У Севастополі місцеві жителі "теж хвилювалися", тому що чули незрозумілі вибухи.

Також повідомлялося, що скоро в Криму може бути гучно, там з'явилася нова база окупантів. Нова російська база розташована недалеко від озера Капчик. Там знаходиться багато військової техніки.

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