У Криму - вибухи і пуски ракет, окупанти підняли в небо авіацію: що відбувається

У тимчасово окупованому Криму у середу, 26 липня, знову неспокійно - лунають вибухи і стрілянина. Про "хлопки" повідомляють в Красноперекопську. У Севастополі та Балаклаві крім вибухів повідомляють ще й про стрілянину і пуски ракет.
За даними Telegram-каналу Кримський вітер, у Красноперекопську чути звуки вибухів. Окупанти підняли в небо авіацію.
"Щось незрозуміле коїться в Красноперекопську. Чути вибухи, літають вертольоти й літаки", - йдеться у повідомленні.
"В районі Балаклави продовжують чути звуки, схожі на запуск ракет", - пише Telegram-канал з посиланням на підписників.
У Севастополі місцеві жителі "теж хвилюються", бо чують незрозумілі вибухи.
"Що за хлопки?", - пише Telegram-канал НП/Севастополь.
Крім того, в Балаклаві та Севастополі повідомляють про звуки стрільби і пуски ракет.
"10 хвилин тому жителі Балаклави чули звуки, схожі на пуски ракет", - уточнює Кримський вітер.
Дивіться відео - 26 липня в Криму знову лунають звуки вибухів:
Пізніше Telegram-канал опублікував документ, в якому йдеться про те, що 26 липня в Криму запланована стрілянина в морі ЧФ РФ.
Вибухи у Криму
За даними росЗМІ, в тимчасово окупованому Криму було завдано ракетний удар по ремонтному батальйону Міноборони Росії у Красногвардійському районі.
Внаслідок атаки було поранено щонайменше 6 російських окупантів. Поранення окупанти отримали 25 липня внаслідок влучання по їхньому розташуванню невстановлених ракет. Імовірно, це були ракети Storm Shadow.
У ніч на 24 липня у п'яти містах окупованого Криму гриміли вибухи. За даними росЗМІ, три ракети вдарили по складу з боєприпасами в селищі Вільне. Внаслідок удару почалася пожежа. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про "приліт" по складу боєприпасів в Джанкойському районі.
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