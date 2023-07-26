У Криму - вибухи і пуски ракет, окупанти підняли в небо авіацію: що відбувається

У Красноперекопську чути звуки вибухів. У районі Балаклави - звуки, схожі на запуск ракет.

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У Криму 26 липня знову чути звуки вибухів / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

У тимчасово окупованому Криму у середу, 26 липня, знову неспокійно - лунають вибухи і стрілянина. Про "хлопки" повідомляють в Красноперекопську. У Севастополі та Балаклаві крім вибухів повідомляють ще й про стрілянину і пуски ракет.

За даними Telegram-каналу Кримський вітер, у Красноперекопську чути звуки вибухів. Окупанти підняли в небо авіацію.

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"Щось незрозуміле коїться в Красноперекопську. Чути вибухи, літають вертольоти й літаки", - йдеться у повідомленні.

"В районі Балаклави продовжують чути звуки, схожі на запуск ракет", - пише Telegram-канал з посиланням на підписників.

У Севастополі місцеві жителі "теж хвилюються", бо чують незрозумілі вибухи.

"Що за хлопки?", - пише Telegram-канал НП/Севастополь.

Крім того, в Балаклаві та Севастополі повідомляють про звуки стрільби і пуски ракет.

"10 хвилин тому жителі Балаклави чули звуки, схожі на пуски ракет", - уточнює Кримський вітер.

Дивіться відео - 26 липня в Криму знову лунають звуки вибухів:

Пізніше Telegram-канал опублікував документ, в якому йдеться про те, що 26 липня в Криму запланована стрілянина в морі ЧФ РФ.

ЧФ РФ нібито сьогодні проводить стрілянини / t.me/Crimeanwind

Вибухи у Криму

За даними росЗМІ, в тимчасово окупованому Криму було завдано ракетний удар по ремонтному батальйону Міноборони Росії у Красногвардійському районі.

Внаслідок атаки було поранено щонайменше 6 російських окупантів. Поранення окупанти отримали 25 липня внаслідок влучання по їхньому розташуванню невстановлених ракет. Імовірно, це були ракети Storm Shadow.

У ніч на 24 липня у п'яти містах окупованого Криму гриміли вибухи. За даними росЗМІ, три ракети вдарили по складу з боєприпасами в селищі Вільне. Внаслідок удару почалася пожежа. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про "приліт" по складу боєприпасів в Джанкойському районі.

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