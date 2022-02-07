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Біля узбережжя Одеси помітили російський корабель

7 лютого 2022, 20:22

Морська охорона завжди тримає ситуацію під контролем.

корабель
Корабель / Думська

Російське судно Іван Хурс у неділю, 6 лютого, знаходилося на відстані 40 км від узбережжя Одеси у виключній морській економічній зоні України.

"Державний кордон нашої держави російське судно не порушувало. Все відбувалося в рамках морського міжнародного права. Знаходження в цій зоні кораблів не є чимось надзвичайним", - зазначила прессекретар морської охорони Наталія Гуменюк, передає 24 канал.

За словами Гуменюк перебування російських суден у морі є системним і постійним в останні 8 років.

Разом з тим морська охорона завжди тримає ситуацію під контролем.

"У взаємодії з військово-морськими силами збройних сил України ми виконуємо завдання в морі і постійно їх бачимо, спостерігаємо і фіксуємо. Корабель Росії "Іван Хурс" дійсно знаходився у винятковій морській економічній зоні України. Тим часом наше судно відстежувало його маневри", - додала представник морської охорони.

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Гуменюк також сказала УНІАН, що російські кораблі відстежують ситуацію біля держкордону України, періодично наближаючись, щоб створити певну напругу, але така їхня поведінка вже стала типовою.

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Війська Росії біля кордонів України

Журналісти американського видання The New York Times опублікували нову карту, на якій фіксується посилення присутності військових підрозділів РФ біля кордонів України.

Заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд сказала, що Росія готує новий гібридний сценарій проти України з метою дестабілізації ситуації всередині країни.

Представник Вашингтона на переговорах з Росією з безпеки Венді Шерман за підсумками дискусії, яка відбулася 10 січня, зробила заяву про те, що Москву очікують жорсткі санкції у разі нової військової операції проти України.

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