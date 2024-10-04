Біля Донецька ЗСУ ліквідували північнокорейських офіцерів - Kyivpost

Внаслідок ракетного удару 3 жовтня по окупованій території поблизу Донецька ЗСУ вдалося ліквідувати більше 20 військових, серед них було 6 офіцерів із Північної Кореї. Ще три північнокорейські військові отримали поранення.
Як повідомили у Kyiv Post з посиланням на джерела у розвідці, іноземні військові прибули на тимчасово окуповану Донеччину з метою переговорів з представниками армії країни-агресора Росії.
Напередодні удару ЗСУ, у російських соцмережах з'явилася інформація, що окупанти демонстрували північнокорейським колегам їхню підготовку особового складу до штурмових дій та захисту.
В результаті, офіцери із Північної Кореї стали не лише свідками, а й жертвами потужної відповіді з повітря українських сил.
Що таке Kyiv Post?
KyivPost — найстаріша українська англомовна щотижнева газета. Американець Джед Санден заснував її 18 жовтня 1995 у Києві, а пізніше створив KP Media для своїх холдингів. Газета, яка вийшла в Інтернеті у 2002 році, спрямована на українських та іноземних читачів, які цікавляться загальним питаннями у політичному, діловому та розважальному сферах, пише Вікіпедія.
Удари ЗСУ по об'єктах та скупченні військ ворога
Нагадаємо, що 4 жовтня у Воронезькій області Сили оборони України уразили базу ПММ російських окупантів. В районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів.
Напередодні, 3 жовтня, українці завдали уражень військовому аеродрому "Борісоглєбськ" у Воронезькій області РФ. По ньому вдарили безпілотники Сил оборони. Успіх операції полягав у тому, що саме з цього аеродрому ворог активно бомбить КАБами українські території.
Раніше місто Торопець у Тверській області РФ атакували дрони. У результаті атаки було уражено склад боєприпасів окупаційних військ Росії.
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