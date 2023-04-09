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Війська РФ вирили окоп за 70 км у Запорізькій області: у ЗСУ пояснили дії ворога

Андрій Ганчук
9 квітня 2023, 21:16 оновлено 9 квітня, 21:16
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Окупанти країни-агресора Росії посилено мінують будують оборонні редути в Запорізькій області, розповів представник ЗСУ Олексій Дмитрашковський.
ЗСУ, війська РФ
Війська Росії побоюються контрнаступу ЗСУ - Дмитрашковський / Колаж 93-тя ОМБр, Міноборони РФ

Ворожі війська держави-окупанта Росія дійсно вирили в Запорізькій області окоп протяжністю 70 кілометрів. Причиною таких дій є страх перед контрнаступом сил оборони України. Росіяни будують оборонні редути і посилено мінують територію. Про це заявив представник Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що російські війська бояться українського контрнаступу, тому вирили такий великий окоп.

Крім того, вони продовжують будувати оборонні споруди.

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"Це через страх контрнаступу. Саме тому вони так облаштовують свої позиції, будують фортифікацію", - зазначив Дмитрашковський.

За словами представника ЗСУ, також окупанти посилено мінують територію. Невідомо, чи складають росіяни карти мінних полів, щоб потім можна було провести розмінування.

Окупанти Росії в Запорізькій області вирили величезний окоп

Центр журналістський розслідувань 7 квітня повідомив, що російські війська в Запорізькій області спорудили окоп протяжністю понад 70 кілометрів. Такого висновку дійшли журналісти після того як вивчили супутникові знімки Sentinel-2.

Так вони акцентували увагу на трьох точках укріпрайону: на заході – в околицях Семенівки, яка знаходиться десь в 9 кілометрах від центру Мелітополя. На сході - в полі за межами Маринівки Приморського району, розташованої на північний захід від Бердянська.

Журналісти з'ясували, що окупанти почали будувати свою оборону на початку вересня минулого року. Вони почали рити траншеї одночасно і з двох напрямків. Вже 18 жовтня завершилися роботи зі спорудження укріпрайону.

Окоп Запорізька область
Окоп у Запорізькій області / фото з супутника Sentinel-2 04.04.2023

Протяжність укріпрайону окупантів - 70 кілометрів.

У Центрі підкреслили, що ця лінія – далеко не єдиний рубіж укріплень ворога в Запорізькій області.

Дивіться відео ТСН - як ЗСУ підготувалися до контрнаступу

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