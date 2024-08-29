Катастрофа для Путіна: в МЗС Швеції зробили гучну заяву про 'Курську операцію'

В МЗС Швеції заявили, що вітають операцію ЗСУ в Курській області та називають її "катастрофічною" для Путіна.

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Шведське МЗС підтримує операцію ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: Facebook Генштаб ЗСУ, Вікіпедія, Радіо Свобода

Під час того, як західні лідери бояться ескалації конфлікту із Росією на фоні наступу України в Курській області, міністр МЗС Швеції Тобіас Білльстрьом активно підтримує такі дії ЗСУ. Про це дипломат заявив в інтерв'ю Financial Times.

Білльстрьом підкреслив, що активна фаза наступу українців на Курську область довела, що західні лідери та політики помилялись на рахунок того, що подібна ситуація може привести до ескалації конфлікту.

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Міністр також повідомив, що "наратив конфлікту" між Росією та Україною значно змінився після того, як ЗСУ захопили більше 1200 кв.км території росіян.

Він закликав союзників Києва активізувати допомогу.

"Той факт, що це взагалі стало можливим, набагато важливіший, ніж фактична територія на місці. Це катастрофічно для режиму Путіна. Це показує російському населенню і всьому світу, що російська військова машина порожниста... Вона не змогла захистити свій кордон", - сказав він.

Варто сказати, що Швеція майже 200 років підтримувала нейтралітет та не вступала у військові конфлікти у світі, але коли росіяни почали повномасштабну війну проти України, то Швеція вступила в НАТО. Крім того, вона є одним із найважливіших постачальників критично необхідного озброєння для українських військ.

Шведські дипломати активно підтримують наступ України у Курській області та вважають, що він став шоком для росіян і диктатора Володимира Путіна.

"Якщо раніше і були такі ідеї [про швидке мирне врегулювання], то грандіозний успіх із "Курськом" змінив ситуацію", - додав Білльстрьом.

Також міністр заявив, що наступ України на Курщині показав не лише слабкість Путіна але і те, що західі лідери помилялися, не надаючи достатню підтримку ЗСУ.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - останні новини

Російський диктатор Путін викликав "на коврик" губернатора Курської області, а в ефірі російських телеканалів назвав наступ ЗСУ на Курщину "ситуацією".

Нагадаємо, раніше західні аналітики заявили, що військове командування Росії планує обміняти частину Курської області на стратегічне місто на сході України.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "превентивним ударом" та розповів про результати просування військ України по території РФ.

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