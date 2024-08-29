Кремль може відвернутись від Курської області в обмін на війну в Україні

Експерти нагадали, що у Росії процвітає диктатура, саме тому Кремль може відвернутись від Курської області.

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Кремль може не зважати на Курщину в обмін на війну в Україні / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Вікіпедія

У політичних цілях російське керівництво може віддати перевагу веденню війни в Україні, а не стабілізації ситуації в Курській області. Так вважає аналітик відкритих даних Еміль Кастехельмі з фінського проєкту Black Bird Group. Свою думку з цього приводу він висловив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Аналітик вважає, деякі громадяни Росії можуть бути невдоволеними діями Кремля.

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"Але коли Кремль дійсно дбав про простих громадян? Це диктатура, їй це не потрібно", - заявив Кастехельмі.

Відповідаючи на запитання про думки західних лідерів щодо "Курської операції", аналітик розповів, що для Заходу такий крок ЗСУ став справжньою несподіванкою.

"Можливо, що нестандартне мислення не завжди добре, але, принаймні, воно показує, що Україна готова діяти, вона готова робити те, що хоче, і вона також може переграти Росію, принаймні локально, що також важливо показати", - підкреслив експерт.

Також він додав, що "операція" ще не завершилась і може принести багато "сюрпризів" як для росіян, так і для західних партнерів.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

У МЗС Швеції заявили, що підтримують "операцію" українців у Курській області та сподіваються на її подальший успіх.

Російський диктатор Путін викликав "на коврик" губернатора Курської області, а в ефірі російських телеканалів назвав наступ ЗСУ на Курщину "ситуацією".

Нагадаємо, раніше західні аналітики заявили, що військове командування Росії планує обміняти частину Курської області на стратегічне місто на сході України.

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