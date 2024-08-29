Відволікаючий маневр ЗСУ на Курщині провалився: в Forbes назвали причину

Наступ у Курській області не призвів до передислокації деяких російських сил із Донецька, пише Forbes.

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ідволікаючий маневр ЗСУ на Курщині провалився / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, карта ISW

Війська країни-агресорки Росії продовжують просуватися на сході, при цьому в українських військових не так багато додаткових військ для розгортання на Покровському фронті, адже багато резервних бригад тепер беруть участь у Курській операції. Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.

"Взявши Покровськ, Росія могла б послабити українську оборону по всій східній лінії фронту - найважливіша попередня умова для ширшого російського наступу, який міг би призвести до повної окупації Донецької області", - йдеться у статті.

Зазначається, що коли ЗСУ вторглися в Курську область, багато хто ставив собі питання, чому замість цього ці війська не посилили Покровськ. І одне з головних пояснень полягає в тому, що вторгнення мало відвернути російські війська зі сходу, послабивши тиск на Покровськ. У цьому сенсі вторгнення в Курськ могло бути відволікаючим маневром.

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"Якщо так, то воно провалилося", - пише аналітик.

Наступ у Курській області не тільки не призвів до передислокації деяких російських сил із Донецька, а й посилив брак українських сил у регіоні.

Замість того щоб кинути свої найкращі війська в Курськ, щоб стримати український наступ, Кремль зібрав молодих і погано навчених призовників. Ці підкріплення сповільнили, але не зупинили українське вторгнення. Водночас вони дозволили Кремлю зберегти свої східні сили цілими і неушкодженими.

"Результатом через три тижні після вторгнення України в Курськ стало те, що російський наступ на сході не тільки триває - він набирає обертів. Українські сили, що обороняють Покровськ, поступаються росіянам за чисельністю приблизно вдвічі. Без допомоги у них може не залишитися іншого вибору, крім як здати Покровськ - і це може статися незабаром", - додає аналітик.

Він також додає, що оптимальним варіантом буде, якщо Генштаб ЗСУ знайде сили для укріплення лінії під Покровськом, і якщо ці сили знекровлять російські бригади і полки доти, доки вони просто не зможуть продовжувати наступ. Це не нездійсненне завдання з огляду на рекордні втрати росіян на Покровському напрямку, проте невідомо, коли такі втрати стануть надто високими для російського командування.

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Операція в Курській області - що відомо

Нагадаємо, постійний представник України при Організації Сергій Кислиця заявив, що Сили оборони України почали військову операцію на території Курської області з метою зменшення загрози наступу російських військ в напрямку Сумщини.

Депутат Держдуми, російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів про те, що операція Сил оборони України на Курщині стала тригером негативних для Кремля подій - наскільки це вагомий удар по кремлівському режиму.

В свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують просуватись у Курській області. Вони змогли захопити ще декілька населених пунктів.

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