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"Путін розгубився": Кислиця в ООН пояснив ціль України в Курській операції

Юрій Берендій
29 серпня 2024, 10:28
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Постійний представник України при ООН відзначив, що реакція Путіна на початок Курської операції ЗСУ свідчить про його страх постати перед публікою.
'Путін розгубився': Кислиця в ООН пояснив ціль України в Курській операції
Кислиця в ООН пояснив ціль України в Курській операції / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Сили оборони України почали військову операцію на території Курської області з метою зменшення загрози наступу російських військ в напрямку Сумщини. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявив постійний представник України при Організації Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

За його словами, Україна не могла залишатися осторонь, спостерігаючи за військовим посиленням Росії в Курській області та підготовкою до нападу на Сумську область, аналогічного до російського наступу на Харків з Білгородської області у травні.

Кислиця також підкреслив, що, реагуючи на цю загрозу, Україна розпочала оборонну операцію в певних зонах Курської області.

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"Завдяки цим упереджувальним заходам було зменшено негайну небезпеку окупації Сум. Про розгубленість диктатора свідчить те, що він кілька днів не міг знайти в собі сили та сміливості постати перед публікою", - зазначив дипломат.

Він додав, що так зване "звільнення" Росією десятків міст та сіл Донбасу фактично призвело до їхнього повного знищення і знелюднення.

"Україна продовжить боротися проти цього сучасного варварства усюди, в тому числі на території Росії", - зазначив він.

СОВБЕЗ ООН инфографика
Які країни є членами Радбезу ООН / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (з 20 лютого 2020 року).

Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.

Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

Операція ЗСУ в Курській області - що відомо про хід боїв на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у місті Курчатов, де знаходиться Курська АЕС, російська влада обмежила в'їзд, побоюючись українського наступу і можливого захоплення станції, про що заявив виконувач обов’язків губернатора області Олексій Смирнов.

Українські військові продовжують просування в Курській області, захопивши ще кілька населених пунктів, про що офіційно повідомив президент України Володимир Зеленський. Зазначається, що бійці ЗСУ просунулися від одного до трьох кілометрів і взяли під контроль ще два населених пункти.

Крім того, в інтерв'ю індійським ЗМІ Зеленський наголосив, що Сили оборони України перейшли в наступ у Курській області з метою зірвати плани Росії щодо захоплення Харкова і Сум.

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