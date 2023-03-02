Крим звільнятимуть "по-іншому": Данілов заявив про зміну стратегії деокупації півострова

У питанні звільнення Криму зміниться черговість застосування засобів, зазначає секретар РНБО.

Данілов заявив про зміну стратегії деокупації Криму/ УНІАН

Україна змінить стратегію майбутнього звільнення Криму від російських окупантів. Настав час для іншого підходу до цього питання.

Зміни анонсував секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Twitter. Він зазначає, що тепер по-іншому будуть розставлені пріоритети щодо черговості застосування тих чи інших засобів.

"Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів", – заявив Данілов.

відео дня

У той же час секретар РНБО не розповів детально, у чому саме полягатиме суть таких змін.

Звільнення Криму від окупантів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звільнить всі свої території. Військова агресія Росії почалася в 2014 році з Криму і закінчиться звільненням ЗСУ півострова. Українська держава після деокупації Кримського півострова поставить крапку на будь-яких імперських амбіціях країни-окупанта.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес зазначає, що сили оборони України здатні звільнити окупований Крим до кінця серпня. Західний світ повинен надати далекобійне високоточне озброєння, щоб з'явилася можливість ізолювати півострів. Як тільки ЗСУ повернуть Крим, відбудеться низка подій у країні-агресорці Росії, і окупанти на Донбасі воювати більше не будуть.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, що звільнення українською армією Криму може призвести до повалення Путіна. Російський диктатор бачить у Криму сакральність – "збирання земель". ЗСУ б'ють по півострову, але зробити Путін нічого не може.

Вас також може зацікавити: