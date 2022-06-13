Війська РФ намагаються оточити ЗСУ на Донбасі і прагнуть взяти Сєвєродонецьк – Генштаб

Окупанти РФ проводять штурм і намагаються захопити Сєвєродонецьк - Генштаб ЗСУ / колаж фото t.me/luhanskaVTSA і УНІАН

Війська Росії на Донецькому напрямку проводять посилення і перегрупування своїх підрозділів, намагаючись оточити сили оборони України в районі Лисичанська, Привілля, Сєвєродонецька та Борівського. На Сєвєродонецькому напрямку ворожі підрозділи намагалися повністю взяти під контроль Сєвєродонецьк. Ворог атакував в районі Метьолкіного, але безуспішно. Про це розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно зі зведенням Генштабу на 18:00 понеділка, 13 червня, окупаційні військові підрозділи РФ ведуть маневри з посилення і перегрупування на Донецькому напрямку. Вони намагаються оточити ЗСУ в районі Лисичанська, Привілля, Сєвєродонецька та Борівського.

читайте такожАрмія України може завдавати ударів по території РФ, але Зеленський повинен ухвалити рішення – ЖдановНа Сєвєродонецькому напрямку ворожі сили намагалися повністю взяти під контроль Сєвєродонецьк і провели безуспішний наступ в районі Метьолкіного.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав", - підкреслили в Генеральному штабі ЗСУ.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Великобританії 13 червня заявили, що окупаційним військам РФ для просування на Донбасі потрібно проводити посилені флангові дії, або ж знову намагатися форсувати річки. Як вважають фахівці, подолання річкової перешкоди може стати одним з найважливіших факторів, який визначить хід бойових дій.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про важку ситуацію у Сєвєродонецьку. Загарбники зруйнували всі мости, що ведуть до міста. Однак Сєвєродонецьк не заблоковано - його частина під контролем України, комунікація з містом є. Місцеві жителі змушені виживати у важких умовах, Евакуація неможлива.

Збройним силам України вдалося звільнити три села на Донбасі і посунути ділянку фронту на 15 кілометрів. Бійці не тільки обороняються, а й рухаються вперед. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, українські війська завдали окупантам відчутних втрат.

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