РФ намагається перехопити ініціативу біля Куп’янська: ЗСУ підсилили свої угруповання

Загарбники лише за добу здійснили вісім атак на Куп’янському напрямку, але безуспішно. Окупанти довго не можуть добитися прогресу навіть на тактичному рівні.

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РФ намагається перехопити ініціативу біля Куп’янська/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Facebook Череватий

Російські окупанти на Куп’янському напрямку на Харківщині не змогли досягнути успіху навіть на тактичному рівні. Загарбники зараз намагаються перехопити ініціативу під Куп’янськом.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. Він повідомив, що лише за добу окупанти вісім разів йшли в атаку у районі Синьківки та Іванівки.

"Тривалий час вони (російські окупанти – ред.) не можуть досягти там суттєвого прогресу, навіть на тактичному рівні. Побудована грамотна оборона, наше угруповання посилилося резервами", – зазначив Череватий.

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Також він додав, що у Збройних силах України знають керівників підрозділів загарбників і їхні плани та ведуть оборону з огляду на це.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Кримський міст весь у диму і чути вибухи. Міст був повністю затягнутий густим чорним димом. Було чути вибухи і повідомлялося про роботу ППО російських окупантів.

Тим часом у Бердянську пролунав потужний вибух в району порту і почалася велика пожежа. В окупованому місті над місцем вибуху піднявся стовп диму. Повідомлялося, що вибух був в районі порту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ескадрилья Су-24 ЗСУ може бити ракетами Storm Shadow. У матеріалі BBC пишуть, що російські окупанти намагаються завдавати ударів по аеродрому в Старокостянтинові, прагнучи знищити авіацію ЗСУ, здатну нести далекобійні ракети Storm Shadow (SCALP).

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