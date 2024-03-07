Війська РФ атакуватимуть щонайменше до кінця березня: у ЗСУ розкрили плани Путіна

Російські окупаційні війська будуть активно атакувати щонайменше до кінця березня. Кремль хоче показати "успіхи" на полі бою перед перевиборами Володимира Путіна. Про це заявив і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
В ефірі Еспресо ТВ він розповів про те, що активізація росіян на фронті може бути пов'язана з планами Кремля щодо так званих виборів Путіна.
"На сході тривають інтенсивні бої. Лінія фронту дуже активна, але відчувається, що росіяни хоч і пруть, але вже не мають запалу. У ворога теж починається розуміння, що йому рано чи пізно, але доведеться переходити в оборону. Тому всім українцям зараз потрібно розуміти, що наші бійці тримають оборону і захищають усю територію країни від ворога, який дуже агресивний і дуже озлоблений. Для росіян не має значення людське життя", - відповів військовий.відео дня
За його словами, Путін намагається показати ілюзію, згідно з якою російські окупанти здатні проводити наступальні операції і досягати "великих перемог". Цим Кремль і намагається "підкупити" росіян.
Також офіцер додав, що російські окупанти будуть активно атакувати щонайменше до кінця березня.
"Нам варто розуміти, що легко не буде. Українські бійці на фронті розуміють це, а от у тилу, щоб не створювалися ілюзії про те, що або все пропало, або ми завтра вже маємо перейти в контрнаступ. Тільки спільними зусиллями ми зможемо це зробити, але попереду багато роботи", - наголосив Іван Тимочко.
Хто такий Іван Тимочко
Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.
Наступ Росії
Росія готує новий наступ на літо-осінь і прагнутиме наростити війська до 1 мільйона осіб, вважає військовий експерт Олексій Гетьман. В інтерв'ю Главреду він сказав, що поточний наступ триватиме максимум до кінця березня.
РФ навесні-влітку наступатиме і "хитатиме" Україну, прогнозує полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Утім, на його думку, навряд чи наступ буде масштабним - окупанти атакуватимуть на Донбасі.
Росія навесні може піти в наступ, війна вступила в нову фазу, написали журналісти The Wall Street Journal. У їхньому матеріалі зазначено, що Україна в ситуації, що склалася, змушена оборонятися і рити окопи.
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