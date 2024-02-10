Втрачають 70% солдат у 'м’ясних штурмах': в ЗСУ розповіли про бої на лівобережжі Дніпра

Штурми окупантів залишаються виключно піхотними, росіяни не залучають бронетехніку, сказала Наталія Гуменюк.

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У ЗСУ розповіли про ситуацію на лівобережжі Дніпра / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

На лівобережжі Дніпра спостерігається зменшення кількості атак з боку російських окупантів. У штурмах росіяни зазнають великих втрат і відступають. Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Український плацдарм залишається кісткою в горлі для окупантів, вони продовжують штурмові дії, при тому, що станом на зараз уже не можуть формувати велику кількість таких штурмових груп", - сказала Гуменюк.

За її словами, якщо раніше загарбники влаштовували до 15 штурмів за добу, то тепер ця цифра знизилася до 2-4 спроб, проте усі вони були невдалими.

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"Можемо констатувати, що це все ж таки "м’ясні штурми" групами по 10-15 осіб із різних напрямків, і, як правило, на вихідні позиції повертається до 30% від початкового складу", - зазначила вона.

Гуменюк також зауважила, що штурми ворога залишаються піхотними, бронетехніку вони не застосовують. Ймовірно, це пов'язано з припущенням, що українська техніка незабаром з'явиться на лівобережжі і їм потрібно буде оборонятись.

"Очевидно, що ворог вірить у наші зусилля і розуміє, що незабаром там з’явиться наша бронетехніка і, тоді їм буде своя більше потрібною. Тому що перші штурми, які вони робили, за класикою тактики були в супроводі бронетехніки, втратили вони її досить багато. Так, уздовж Олешківської траси стоїть значна перешкода з пошкодженої ворожої техніки, яку вони не можуть ні забрати, ні використати", - підсумувала Гуменюк.

Війна в Україні

Нагадаємо, окупанти продовжують тиснути по всій лінії фронту. Найважча ситуація залишається під Авдіївкою та Мар'їнкою. За минулу добу відбулося 87 бойових зіткнень.

Також на Куп'янському напрямку ворог використовує резерви для заміщення значних втрат. Окупанти намагаються атакувати біля населеного пункту Синьківка з метою блокування Куп'янська. Фортифікаційні споруди допомагають ЗСУ зберегти перевагу.

Крім цього, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не припиняє спроб оточення Авдіївки. За минулу добу було відбито 21 атаку в районі Новобахмутівки та Авдіївки, а також 12 атак біля Первомайського та Невельського на Донеччині.

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