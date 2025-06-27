Відправили на "нуль" для покарання: ЗСУ "задвохсотили" російського командира

Коротко:
- ЗСУ ліквідували російського комбата
- Українські сили "задвохсотили" окупанта в середині червня
У Сумській області Збройні сили України ліквідували російського офіцера — командира мотострілецького батальйону 30-го мотострілецького полку майора Андрія "Артиста" Ярцева. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан, який відстежує втрати серед окупаційного війська у своєму Telegram-каналі.
За даними "Штірліца", Ярцева "задвохсотили" в середині червня. Втім, лише зараз у російських медіа з'явилися деталі цього інциденту.
Як повідомляють у Z-пабліках, Ярцев, який мав командувати особовим складом, раптом опинився серед солдатів на передовій лінії фронту.
Туди його відправили для покарання, а зробив це безпосередній командир "Артиста" - підполковник Шипіцин.
Напруженість між офіцерами, як стверджують окупанти, виникла задовго до інциденту. Російські загарбники заявляють, що Ярцев загинув у стрілецькій сутичці, коли українські штурмові підрозділи прорвалися на піхотні рубежі, де був майор.
Удари ЗСУ по окупантах - новини за темою
Як писав Главред, у квітні українські захисники в Донецькій області, на напрямку Андріївка — Олексіївка, заманили росіян у заздалегідь підготовлену пастку та завдали нищівного вогневого ураження. Внаслідок прицільного удару по противнику, ЗСУ ліквідували 120 російських окупантів.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області РФ. В результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів.
Крім того, українські Повітряні сили завдали влучного удару по командному пункту російської прикордонної застави в селищі Глотово, що розташоване в Бєлгородській області Росії. Об'єкт було успішно знищено, попри посилені заходи маскування ворога.
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Хто такий Анатолій Штефан?
Анатолій Валерійович Штефан - український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України. Відомий під позивним "Штірліц", пише Вікіпедія.
Народився в Запорізькій області. Закінчив Харківський інститут танкових військ (2004) та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2020).
З 2004 по 2015 рік проходив військову службу у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
З 2014 року - учасник російсько-української війни.
2016-2017 - у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, яка дислокувалася в Луганській області, де обіймав посаду заступника командира батальйону. З 2017 року - офіцер Генерального штабу ЗСУ.
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