"Війну почали українці": у Львові парафіяни УПЦ МП накинулися на активістів з образами

Шанувальниці РПЦ в Україні доводили, УПЦ МП нібито ніяк не пов'язана з країною-агресором.

Парафіяни УПЦ МП ображали активістів у Львові / Скріншот

У Львові стався скандал на релігійному ґрунті. Парафіянин УПЦ МП біля однієї з церков почали звинувачувати українців у тому, що це вони почали війну.

Після серії гучних скандалів за участю представників Московського патріархату активісти вийшли з пікетом до стін Свято-Володимирської церкви УПЦ МП в Сихівському районі, пише Dailylviv.

Одна з учасниць пікету вимагала заборонити діяльність філії РПЦ в Україні. При цьому на неї з докорами накинулися парафіяни Московського патріархату.

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Шанувальниці РПЦ в Україні доводили, УПЦ МП нібито ніяк не пов'язана з країною-агресором. При цьому одна з агресивних бабусь і зовсім сипала злісними звинуваченнями на адресу українців.

"А хто війну почав? Хто війну почав? Українці справжні!",- заявила одна з них.

При цьому на заперечення про те, що агресором є РФ, інша пенсіонерка заявила, що це нібито "брехня".

Додамо, що чоловік, який вийшов з церкви, також примкнув до знахабнілих фанаток "русского міра" і заявив, що він росіянин, обізвавши учасницю пікету "дурепою".

Фанатки "русского міра" накинулися на активістів / скріншот

Раніше у Хмельницькому до храму прийшов український військовий Артур Ананьєв, якого обурило те, що служба досі проводиться російською мовою. Він звернувся до парафіян з питанням: "Скільки ще потрібно смертей українських бійців, щоб люди припинили ходити в Московський Патріархат". Однак йому почали відповідати стусанами.

Виявилося, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священик Ігор Слободян. Він разом з кремезними чоловіками накинувся на українського військового і вони разом намагалися збити українського захисника з ніг. Чоловіка били, повалили, він сильно вдарився головою об плитку.

Після цього під храмом зібралося більше тисячі обурених людей.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що це побиття військового в храмі має стати аргументом для нардепів, щоб проголосувати за заборону УПЦ МП.

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