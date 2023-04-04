"Війну почали українці": у Львові парафіяни УПЦ МП накинулися на активістів з образами

У Львові стався скандал на релігійному ґрунті. Парафіянин УПЦ МП біля однієї з церков почали звинувачувати українців у тому, що це вони почали війну.
Після серії гучних скандалів за участю представників Московського патріархату активісти вийшли з пікетом до стін Свято-Володимирської церкви УПЦ МП в Сихівському районі, пише Dailylviv.
Одна з учасниць пікету вимагала заборонити діяльність філії РПЦ в Україні. При цьому на неї з докорами накинулися парафіяни Московського патріархату.
Шанувальниці РПЦ в Україні доводили, УПЦ МП нібито ніяк не пов'язана з країною-агресором. При цьому одна з агресивних бабусь і зовсім сипала злісними звинуваченнями на адресу українців.
"А хто війну почав? Хто війну почав? Українці справжні!",- заявила одна з них.
При цьому на заперечення про те, що агресором є РФ, інша пенсіонерка заявила, що це нібито "брехня".
Додамо, що чоловік, який вийшов з церкви, також примкнув до знахабнілих фанаток "русского міра" і заявив, що він росіянин, обізвавши учасницю пікету "дурепою".
Раніше у Хмельницькому до храму прийшов український військовий Артур Ананьєв, якого обурило те, що служба досі проводиться російською мовою. Він звернувся до парафіян з питанням: "Скільки ще потрібно смертей українських бійців, щоб люди припинили ходити в Московський Патріархат". Однак йому почали відповідати стусанами.
Виявилося, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священик Ігор Слободян. Він разом з кремезними чоловіками накинувся на українського військового і вони разом намагалися збити українського захисника з ніг. Чоловіка били, повалили, він сильно вдарився головою об плитку.
Після цього під храмом зібралося більше тисячі обурених людей.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що це побиття військового в храмі має стати аргументом для нардепів, щоб проголосувати за заборону УПЦ МП.
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