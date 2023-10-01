Куля застрягла біля серця: дивовижна історія порятунку українського військового

Реабілітуватися швидше військовому допомогла звичка палити цигарки, вона змусила його діяти.

https://glavred.net/ukraine/kulya-zastryagla-bilya-sercya-divovizhna-istoriya-poryatunku-ukrajinskogo-viyskovogo-10504912.html Посилання скопійоване

военный / Колаж: Главред, фото: Міноборони України

Український військовий Ігор Білоконенко ледь не загинув на фронті. Ворожа куля застрягла за кілька сантиметрів від серця 49-річного захисника. Про це розповіли у Міноборони.

Чоловік захищав Україну ще з 2014 року. Улітку минулого року потрапив під прицільний обстріл. Куля застрягла між пластинами бронежилета, що і врятувало чоловіка. Однак тоді чоловік втратив можливість ходити.

"У лікарню Ігор потрапив повністю лежачим. Згодом йому довелося з нуля вчитися таким простим речам, як, наприклад, сидіти", - йдеться у повідомленні. відео дня

Попереду була важка реабілітація. Швидше відновлюватись його змушувала шкідлива звичка - Ігор палив цигарки.

"Саме через неї він досить швидко навчився пересідати з лікарняного ліжка на колісне крісло", – йдеться у повідомленні.

У чоловіка все вдається і тепер він хоче почати кататися на велосипеді. Відомо, що у нього є двоє дочок. Після реабілітації Ігор планує повернутися до автошколи, у якій він раніше працював викладачем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.