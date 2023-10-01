Куля застрягла біля серця: дивовижна історія порятунку українського військового

Український військовий Ігор Білоконенко ледь не загинув на фронті. Ворожа куля застрягла за кілька сантиметрів від серця 49-річного захисника. Про це розповіли у Міноборони.
Чоловік захищав Україну ще з 2014 року. Улітку минулого року потрапив під прицільний обстріл. Куля застрягла між пластинами бронежилета, що і врятувало чоловіка. Однак тоді чоловік втратив можливість ходити.
"У лікарню Ігор потрапив повністю лежачим. Згодом йому довелося з нуля вчитися таким простим речам, як, наприклад, сидіти", - йдеться у повідомленні.відео дня
Попереду була важка реабілітація. Швидше відновлюватись його змушувала шкідлива звичка - Ігор палив цигарки.
"Саме через неї він досить швидко навчився пересідати з лікарняного ліжка на колісне крісло", – йдеться у повідомленні.
У чоловіка все вдається і тепер він хоче почати кататися на велосипеді. Відомо, що у нього є двоє дочок. Після реабілітації Ігор планує повернутися до автошколи, у якій він раніше працював викладачем.