"Мені тепер тільки в армію": окупанти в один момент забрали життя у дружини і дочки спортивного лікаря

Російські окупанти з артилерії обстріляли Херсон. В результаті загинули жінки 28 і 48 років.

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Спортивний лікар в один момент залишився без сім'ї в результаті обстрілу Херсона / колаж фото Херсонська ОВА, facebook / Володимир Дудка

Російські окупанти обстріляли Херсон. В результаті "прильотів" загинули відразу дві жінки. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Жінки загинули на місці.

"Вони отримали мінно-вибухові травми, несумісні з життям", - написав Єрмак.

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В Херсонської ОВА повідомили, що загиблими в результаті артилерійського обстрілу виявилися дочка і мати. Їм було всього 28 і 48 років відповідно. Варто відзначити, що "прильоти" відбулися біля місцевого навчального закладу.

Пізніше в Херсонської обласної асоціації футболу заявили, що без дружини і дочки в одну хвилину залишився спортивний лікар Володимир Дудка, який працював в декількох футбольних клубах і був досить відомий у своїх колах. Російські окупанти відібрали у нього сім'ю.

"З глибоким сумом повідомляємо, що наш футбольний товариш, спортивний лікар, фізіотерапевт, який працював у таких футбольних клубах, як МФК "Кристал" Херсон, "Таврія" Сімферополь, "Енергія" Нова Каховка та інших – Володимир Дудка, сьогодні втратив свою сім'ю. Під час чергового ворожого обстрілу, напередодні Великодня, російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайону міста біля освітнього закладу. Його дружина і дочка трагічно загинули, отримавши травми, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Чоловік, який втратив сім'ю, убитий горем

Після того, як російські окупанти залишили Володимира без рідної доньки та коханої дружини, він тепер не бачить іншого, як йти на війну. Про це розповів начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

"Мені тепер лише в армію", - сказав Володимир.

Плетенчук додав, що найбільш мотивованими солдатами є ті, хто все втратив.

"Сьогодні стало на одного такого більше", - додав Плетенчук.

Ракетний удар по Слов'янську

14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. В результаті "прильотів" пошкоджено 5 будинків. Один 5-поверховий будинок частково зруйнований - російська ракета "стерла" відразу кілька квартир. Ще в двох будинках після "прильоту" почалася пожежа. У дворі багатоповерхівок залишилася величезна воронка після попадання ворожої ракети.

У місті нарахували 7 потужних вибухів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на кривавий обстріл і назвав Росію "країною-злом".

"Держава-зло ще раз демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Ніякого сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога безкарним теж не залишимо", - написав президент.

Пізніше стало відомо про те, що окупанти застосували зенітно-ракетні комплекси С-300. В результаті обстрілу постраждали щонайменше 21 людина, серед них 14-річна дівчинка.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення законів і звичаїв війни".

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