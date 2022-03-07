Війна в Україні: на заході країни утворилося 20-кілометрові затори

УНІАН

Біля Умані в Черкаській області утворилося скупчення машин і уповільнення руху протяжністю близько 20 кілометрів.

Це пов'язано зі значною кількістю громадян, які прямують на автомобільному транспорті в напрямку західних областей, повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Черкаській області.

"У зв'язку зі значною кількістю громадян, які прямують на автомобільному транспорті в напрямку західних областей, біля міста Умань спостерігається скупчення машин і уповільнення руху протяжністю близько 20 кілометрів", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця опублікувала новий графік руху поїздів на 7 березня.

Також повідомлялося, що біженці з України отримали право жити в ЄС протягом трьох років. Цим правом громадянам України та резидентам країни передбачається право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на строк до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку.

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Якщо конфлікт триватиме довго або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки.

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