ЗСУ ліквідували 2 офіцери РФ

ЗСУ знищили двох офіцерів РФ / t.me/milinua

Українські військові в ході оборонної операції в місті Чугуїв на Харківщині завдали великих втрат окупантам. Причому, як в техніці, так і в особовому складі.

Зокрема, знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ підполковника Дениса Глібова.

Нагадаємо, глава Миколаївської Військової адміністрації Віталій Кім показав купи військової техніки російських загарбників, яку у них відібрали українські захисники.

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