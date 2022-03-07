ЗСУ ліквідували 2 офіцери РФ

Знищено командирів морської піхоти та десантно-штурмової бригади.
Українські військові в ході оборонної операції в місті Чугуїв на Харківщині завдали великих втрат окупантам. Причому, як в техніці, так і в особовому складі.
Зокрема, знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ підполковника Дениса Глібова.
Нагадаємо, глава Миколаївської Військової адміністрації Віталій Кім показав купи військової техніки російських загарбників, яку у них відібрали українські захисники.
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Автор: Уляна Поліщук