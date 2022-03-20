Війна в Україні може зайти в глухий кут - The Washington Post

Війна в Україні може затягнутися / Reuters

ЗС РФ несуть втрати в живій силі і техніці, і до сих пір не досягли жодної з спочатку поставлених цілей. Лінія фронту ледь просунулася за тиждень "росіян вбивають і ранять зі швидкістю до 1 тис / день за оцінками Західної розвідки", пише The Washington Post.

Також наголошується, що ЗС РФ близькі до "кульмінаційної точки" наступу (тобто, досягли межі можливостей для ведення війни).

При відсутності прогресу кампанія РФ може незабаром стати нестійкою, просування буде неможливо через брак живої сили, припасів, амуніції.

Експерти відзначають, що вирішальну роль у визначенні результату війни зіграють наступні 2 тижні.

Ситуація зміниться, якщо ЗС РФ захоплять Маріуполь, вивільнивши сили для наступу в іншому місці.

"У РФ немає ресурсів-потрібно наростити військову підтримку України", - стверджує експерт Центр аналізу європейської політики Бен Ходжес.

"ЗС РФ все ще мають перевагу в чисельності і техніці - РФ може переломити ситуацію, якщо поповнить сили і припаси", - додала його колега Ліндлі-Френч.

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