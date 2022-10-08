Війна в Україні може закінчитися до середини 2023 року, мобілізація РФ не допоможе - Кочетков

Війна в Україні може завершитися до середини наступного року - Олександр Кочетков / Колаж УНІАН

Після напливу мобілізованих з РФ фронт може стабілізуватися в більшості напрямків. Втрати зростуть кратно і буде певний період "перемелювання" поповнення і наростання жаху в Росії з приводу валу похоронок. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Ті сили, які вони підтягують і те, чим вони озброєні і як підготовлені, не дає їм шансу переломити ситуацію на свою користь. Цей шанс був у період вторгнення - раптовість, "кращі війська", які два місяці вздовж українських кордонів готувалися, проводили маневри і бойове злагодження. Це дійсно були найбільш боєздатні російські війська і те, що вони зараз підтягують до нас, жодним чином не зрівняється з тим, що у нас було і чого вже практично зусиллями ЗСУ не залишилося", - зазначив експерт.

На думку Кочеткова, з боку РФ будуть робитися спроби контрнаступу і на якийсь час може збільшитися кількість жертв - усе буде залежати від того, скільки далекобійної зброї ми будемо мати на той час (оскільки це мінімізує жертви, не доводячи до безпосередніх зіткнень).

"Ну а після цього почнеться масовий і нестримний український контрнаступ - ми отримаємо повторення початку війни, але в більш масштабному і більш стислому варіанті. До Нового року абсолютно всі тенденції будуть зрозумілі - ми можемо говорити про те, що всі сценарії будуть лежати на столі", - переконаний Кочетков.

І додає, що при оптимістичному розвитку подій на фронті на закінчення війни в Україні можна розраховувати на раніше середини 2023 року.

"Оптимістичний сценарій - до середини року, песимістичні сценарії - все розтягується на роки. Найбільш реальний-до середини наступного року вийти на більш-менш прийнятні домовленості і позиції. Песимістичний - буде тягнутися позиційна війна. А за принципом Мінська-2 вона може тягнутися нескінченно", - припускає Кочетков.

Як повідомляв Главред, з Росії стали масово тікати чоловіки призовного віку. Їх кількість вже перевищила кількість мобілізованих до ЗС РФ.

"Відомо, що кількість покинули РФ громадян призовного віку вдвічі перевищує кількість мобілізованих. Хочу зауважити, що останнім часом, після того, як Путін зробив таку велику помилку, перш за все для свого політичного майбутнього і для Росії, кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії", – повідомив секретар РНБО Олексій Данилов Данилов.

Коли закінчиться війна в Україні - новини: