"Війна скоро закінчиться, переговорів з РФ не буде": Резніков заінтригував прогнозом про швидку перемогу

Міністр оброни України висловив впевненість, що війна скоро закінчиться, вона може завершитися уже цього року.

Резніков наголосив, що Україна не домовлятиметься з Путіним, а війна сокро закінчиться/ 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Війна в Україні може завершитися уже цього року. При цьому наша держава не піде на мирні переговори з країною-агресоркою Росією.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю "НВ". Він відкинув можливість підписання мирних договорів з Росією і нагадав про слова президента України Володимира Зеленського, який раніше наголосив, що не сідатиме за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

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"По-друге, український народ на це не піде, якщо ви почитаєте всі останні соціологічні дослідження, то всі за перемогу, за звільнення наших територій, ніхто не домовлятиметься... Третє – парламент України відображає думку народу. Тому всі наші партнери повинні розуміти: ми не будемо йти на компроміси", – наголосив Резніков.

За його словами, командування готове сісти за стіл переговорів з РФ лише за умови, що російські окупаційні війська будуть повністю виведені з території України і дві держави узгодять репарації та контрибуції, які повинна буде виплатити Росія Українській державі.

"Так що нічого не зміниться за будь-яких обставин. Позиція президента, народу, позиція партнерів, моя особиста позиція – ми всі збігаємось, зради не буде", – наголосив міністр оборони України.

За словами Резнікова, він впевнений, що війна скоро закінчиться, вона може завершитися уже цього року.

"Особисто я вірю цього року як у рік перемоги", – сказав він.

Війна в Україні

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначав, що Україна зможе звільнити окупований росіянами Крим приблизно за 5-7 місяців. У російської окупаційної армії немає ресурсів і сил, щоб втримати захоплений півострів. Але 2023 рік буде важким для Криму, додав Подоляк.

У Пентагоні заявили, що військове керівництво США розуміє стратегію ЗСУ в Бахмуті. Українські війська діють надійно, російські окупанти залишаються на захоплених позиціях. Сили оборони України мають можливості для переходу до наступної фази війни.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великої Британії зазначають, що Росія планує випустити зовнішні боргові зобов'язання для фінансування затяжної війни проти України. Якщо іноземні інвестори куплять ці папери, то вони стануть причетними до вторгнення.

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