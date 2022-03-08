Війна в Україні: ЗСУ знищили майже 12 тисяч окупантів і спопелили гори техніки

У Генштабі повідомили про бойові втрати противника за час війни.
Військові сили Росії з початку вторгнення в Україну продовжують зазнавати колосальних втрат.
Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
- особового складу - майже 12 тисяч осіб,
- танків - 303 од,
- бойових броньованих машин - 1036 од,
- артилерійських систем -120,
- РСЗВ - 56,
- засоби ППО - 27,
- літаків - 48,
- вертольотів - 80 од,
- автомобільної техніки - 474,
- Кораблі/катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, вже 1,7 мільйона українців покинули країну з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це повідомили представники Агентства ООН у справах біженців (UNHCR).
Також ми повідомляли, що противник продовжує наступальну операцію, проте темпи просування значно сповільнилися. ЗСУ продовжує оборону в межах Південної, Східної та Північної операційних зон за певними рубежами.
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Автор: Сергій Коломієць