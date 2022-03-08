УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війна в Україні: ЗСУ знищили майже 12 тисяч окупантів і спопелили гори техніки

8 березня 2022, 09:46

У Генштабі повідомили про бойові втрати противника за час війни.

false
Скріншот з відео

Військові сили Росії з початку вторгнення в Україну продовжують зазнавати колосальних втрат.

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - майже 12 тисяч осіб,
  • танків - 303 од,
  • бойових броньованих машин - 1036 од,
  • артилерійських систем -120,
  • РСЗВ - 56,
  • засоби ППО - 27,
  • літаків - 48,
  • вертольотів - 80 од,
  • автомобільної техніки - 474,
  • Кораблі/катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, вже 1,7 мільйона українців покинули країну з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це повідомили представники Агентства ООН у справах біженців (UNHCR).

Також ми повідомляли, що противник продовжує наступальну операцію, проте темпи просування значно сповільнилися. ЗСУ продовжує оборону в межах Південної, Східної та Північної операційних зон за певними рубежами.

Читайте також:

viber
війна в Україні вторгнення Росії Генштаб ЗСУ
Зараз ви переглядаєте новину «Війна в Україні: ЗСУ знищили майже 12 тисяч окупантів і спопелили гори техніки». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 8 березня 2022: Водоліям - небезпека на дорозі, Скорпіонам - випробування доліГороскоп на сьогодні, 8 березня 2022: Водоліям - небезпека на дорозі, Скорпіонам - випробування долі Ситуація в Україні дійшла до тієї точки, яку Китай не хотів побачити - глава МЗС КНРСитуація в Україні дійшла до тієї точки, яку Китай не хотів побачити - глава МЗС КНР Фатальна помилка ПутінаФатальна помилка Путіна Окупантів заманили в пастку: подробиці знищення корабля ЧФ РосіїОкупантів заманили в пастку: подробиці знищення корабля ЧФ Росії Блінкен розповів, як пройшли переговори з Польщею про передачу Україні винищувачівБлінкен розповів, як пройшли переговори з Польщею про передачу Україні винищувачів

Останні новини

18:06

Трупи в підвалах і на вулицях, а живих не випускають з будинків: окупанти довели Київщину до катастрофи

17:47

Слуга народу пропонує укласти новий договір про гарантії безпеки УкраїниВідео

17:35

Байдену запропонували ввести в Україні "обмежену" безпольотну зону - Politico

17:32

Агресор із переламаним хребтом: на яких умовах може бути досягнутий мир на переговорах у ТуреччиніПогляд

17:26

Зрівняли з землею: окупанти обстріляли Охтирку з мирними жителямиФотоВідео

Реклама
17:13

У Білорусі спостерігається активний рух військової техніки і російських найманцівВідео

17:05

"Ця зброя вже на наших вулицях": українську енергосистему можуть приєднати до ЄСВідео

16:49

"Ми не готові до ультиматуму": Зеленський розповів про можливі компроміси щодо Криму і Донбасу

16:41

Байден прийняв жорстке рішення про заборону на імпорт нафти, газу і вугілля з РФВідео

16:31

Меру Харкова пропонували здати містоВідео

16:29

Під Миколаєвом російські окупанти розстріляли мікроавтобус з персоналом дитячого будинкуВідео

16:20

Каральні заходи проти Росії: у США хочуть заблокувати золоті запаси РФ

16:06

"Постійно ведуться бої, але ми не відступаємо": що зараз відбувається на підходах до КиєваВідео

15:56

Хотіли погодувати тварин: під Харковом в екопарку окупанти розстріляли людейВідео

15:55

Чим закінчиться війна в Україні, або Чому Росія вже програлаПогляд

15:52

10 вантажівок гумдопомоги від Угорщини вже прибули на Закарпаття

15:48

У Маріуполі через дії окупантів від зневоднення померла дитинаВідео

15:45

Британський депутат назвав єдиний сценарій, за яким Росію перестануть "душити" санкціями

15:38

1+1 media долучилася до волонтерського руху #CallRussia

15:36

Канал 1+1 International тепер доступний українською, англійською та російською мовами

Реклама
15:34

В Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу"

15:28

У Сумах обстріляли блокпост, але "зелений коридор" дієВідео

15:20

Резніков жорстко засудив поведінку міжнародних організаційВідео

15:09

В Китаї виступили за переговори України з РФ та пообіцяли нам гуманітарну допомогу

15:07

Зеленський назвав причину, чому не хоче евакуюватися з КиєваВідео

14:51

У Білорусі є ознаки готовності до війниВідео

14:46

"Ми закриємо небо самі": Данілов закликав НАТО не зволікати з поставками зброї в Україну

14:32

Російські військові скидають на українські міста некеровані авіабомби: зізнання полоненогоВідео

14:01

Наступ російських військ сповільнився - Арестович

13:38

Уряд спростив порядок перетину державного кордону для водіїв віком від 18 до 60 років

13:38

Відмова від закупівлі російських нафти і газу: корпорація Shell повністю йде з Росії

13:33

Як спекти смачний хліб, який не кришиться: просто спосіб приготування в домашніх умовахВідео

13:31

Прокуратура повідомила про підозру генерал-майору РФ, який наказав бомбити Харківщину

13:30

Російський війська зривають евакуацію з Маріуполя, стріляють і на околицях СумВідео

13:23

Чому війна неминуче прийде в РосіюПогляд

13:11

"Чим жорсткіші ультиматуми, тим більший опір народу": Подоляк про переговори з Росією

13:10

Смерть вже близько: астролог розповів, чи покінчить президент РФ життя самогубством

13:06

У Маріуполі вперше з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитина - ЗеленськийВідео

12:37

Росія за 13 днів війни втратила стільки техніки, скільки не втрачала за 30 років

12:33

Зеленський: вина за кожну смерть в Україні лежить на Росії, але відповідальність за це - на ЗаходіВідео

Реклама
12:33

Що зробити для економії заряду батареї смартфона в бомбосховищі - прості поради

12:20

Три помилки ПутінаПогляд

12:11

Окупанти перетворюють Сумщину на пекло і свідомо катують Маріуполь - Зеленський

12:02

Ми не будемо благати про щось на колінах: Зеленський прокоментував шанс України вступити в НАТО

12:01

Кім привітав з 8 березня чоловіків, які втекли з України

11:37

Війна Росії та України: більшість українців вірять у перемогу над РФ

11:30

"Зелений коридор" із Сум та Маріуполя: почалася евакуація людейВідео

11:20

У Сумах українці захопили парадний російський танк

11:09

"Ми прийдемо і вас розвалимо": ЗСУ йдуть у наступ на НиколавщиніВідео

11:03

"Поліпшити матеріальне становище": меру Ірпеня окупанти запропонували здати місто

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти