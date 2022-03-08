Війна в Україні: ЗСУ знищили майже 12 тисяч окупантів і спопелили гори техніки

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Військові сили Росії з початку вторгнення в Україну продовжують зазнавати колосальних втрат.

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

особового складу - майже 12 тисяч осіб,

танків - 303 од,

бойових броньованих машин - 1036 од,

артилерійських систем -120,

РСЗВ - 56,

засоби ППО - 27,

літаків - 48,

вертольотів - 80 од,

автомобільної техніки - 474,

Кораблі/катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, вже 1,7 мільйона українців покинули країну з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це повідомили представники Агентства ООН у справах біженців (UNHCR).

Також ми повідомляли, що противник продовжує наступальну операцію, проте темпи просування значно сповільнилися. ЗСУ продовжує оборону в межах Південної, Східної та Північної операційних зон за певними рубежами.

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