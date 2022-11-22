"Війна не триватиме вічно": скільки часу Україна звільнятиме території

Подоляк / УНІАН і ua.depositphotos.com

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна не може тривати вічно, але закликав утриматися від коментарів за прогнозами визволення українських територій.

"У нас є позитивна динаміка військових дій. Прогнози - це нормально, тому що вони повинні дати нам надію, що ця війна нескінченна. І ця війна не триватиме нескінченно. Є ресурси РФ, є санкційний тиск, є стійка військова неспроможність РФ, яку вони не можуть компенсувати мобілізацією і переведенням своєї економіки на військові рейки. Тобто об'єктивна логіка військового процесу. Україна демонструє інший підхід до війни, абсолютно вольову тенденцію, що ми повинні звільнити свою територію. Зараз очевидно, що в РФ відбуваються панічні процеси, коли вони будують елементи оборони в тилу, у них зараз в інформаційному плані істерика, мовляв, вони "негативно наступають", але треба щось робити", - пояснив Подоляк в ефірі телемарафону.

Подоляк вважає, що Росія відчуває свій програш, а деокупація всіх українських територій може бути швидкою.

"Росія відчуває свій програш. Це також відчувають наші західні партнери, тому вони обережно коментують переговорні процеси. Там вже кажуть, що про переговори повинна говорити Україна. І саме український президент формує порядок денний сьогодні. Виходячи з логіки, математики, психології війни — звільнення наших територій може бути швидким. Але крім Генштабу і Ставки ніхто не бачить реальної картини того, як ми будемо звільняти наші території", — пояснив Подоляк.

Звільнення Херсонської області від окупантів

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) відзначали, що ЗСУ мають всі шанси звести нанівець всі зусилля російських окупантів по утриманню оборони на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Західні аналітики вірять, що ЗСУ завадять зміцненню оборони росіян на окупованій частині Херсонщини, оскільки ті там вкрай вразливі.

Нагадаємо, у Міноборони Британії зазначали, що російські окупанти після відступу з Херсона та Правобережжя Херсонської області проходять доукомплектацію та перегрупування. Частину з них, ймовірно, перекинуть на підкріплення російських військ під Бахмутом, а частина залишиться на півдні. Росіяни готуються до прориву ЗСУ і будують укріплення в 60 км вглиб фронту.

Генерал Микола Маломуж зазначав, що визволення Херсона - це стратегічна перемога України на півдні і свого роду перелом у війні, що відкрив перед Збройними силами перспективу для подальших ефективних дій.

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