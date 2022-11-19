Впав на коліна і розплакався: воїн ЗСУ не зміг стримати емоцій після звільнення рідного Херсона

Воїн ЗСУ розплакався у звільненому Херсоні/ УНІАН, скрін

Український військовий зворушив всю мережу своєю непідробною радістю після звільнення Херсона від російських окупантів.

Захисник України на емоціях впав на коліна і щиро розплакався. Відповідне відео з’явилося у мережі.

На кадрах видно, як військовий у формі Збройних сил України і повному обмундируванні стоїть на колінах біля стели на Площі свободи в Херсоні.

Воїн не реагував на слова оточуючих. Він просто голосно плакав, перебуваючи біля стели, де зараз розвивається український прапор. Звільнення свого рідного міста він чекав 8 місяців.

скрін

Звільнення Херсонської області від окупантів

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ мають всі шанси звести нанівець всі зусилля російських окупантів по утриманню оборони на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Західні аналітики вірять, що ЗСУ завадять зміцненню оборони росіян на окупованій частині Херсонщини, оскільки ті там вкрай вразливі.

Нагадаємо, в Міноборони Британії зазначали, що російські окупанти після відступу з Херсону і правобережжя Херсонської області проходять доукомплектацію і перегрупування. Частину з них, ймовірно, перекинуть на підкріплення російських військ під Бахмутом, а частина залишиться на півдні. Росіяни готуються до прориву ЗСУ і будують укріплення за 60 км вглиб фронту.

Генерал Микола Маломуж зазначав, що визволення Херсона – це стратегічна перемога України на півдні та свого роду перелом у війні, який відкрив перед Збройними силами перспективу для подальших ефективних дій.

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