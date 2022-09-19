"Війна не буде швидкою": у США дали тривожний прогноз і не виключили затяжний конфлікт

У США дали тривожний прогноз про терміни війни в Україні / Фото УНІАН

Війна в Україні, швидше за все, не закінчиться швидко, заявила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

У той же час США готові підтримувати Україну тривалий час, підкреслила вона в інтерв'ю Європейській правді.

Відповідаючи на питання про те, чи реально, на її думку, закінчити війну в 2023 році, посол США зазначила: "Як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього. Але я не думаю, що це буде швидка війна".

Разом з тим американський дипломат каже, що США готові підтримувати Україну довго, якщо війна не завершиться і наступного року.

"Ми це вже демонструємо. Частина довгострокової допомоги, яку ми надаємо, буде працювати роки і роки з сьогоднішнього дня (...), щоб допомогти Україні побудувати таку армію, яка допоможе їй захистити себе після того, як завершиться цей конфлікт", - додала Брінк.

Нагадаємо, раніше радник ОП Олексій Арестович заявив про те, що Володимир Путін почав готуватися до війни ще в лютому минулого року. До цього його підштовхнув арешт кума - Віктора Медведчука.

Він переконаний, що саме справа Медведчука стала формальним приводом для початку повномасштабного вторгнення, ця війна була практично неминучою.

Як заявляв секретар РНБО України Олексій Данілов, українська влада готувалися до повномасштабної війни з Росією, а населення оберігали від масової паніки.

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