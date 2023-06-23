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"Війна не блокбастер": в ОП попередили про ризики через затримки поставок Заходу

Олексій Тесля
23 червня 2023, 14:39 оновлено 23 червня, 14:50
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Наступальні операції ЗСУ тривають на ряді напрямків, нагадав Михайло Подоляк.
Михайло Подоляк, українські військові
Михайло Подоляк розповів про підготовку контрнаступу ЗСУ / УНІАН, 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Затягування партнерами надання Україні додаткових озброєнь дає можливість російським окупантам зводити нові оборонні рубежі на захоплених територіях, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Реальна війна – це не голівудський блокбастер. Контрнаступ – не новий сезон серіалу на Netflix. Не треба очікувати екшену та запасатися попкорном", - написав він у своєму Twitter.

Радник глави ОП нагадав про те, що наступальні операції Збройних сил України тривають на ряді напрямків, при цьому відбуваються формувальні операції з підготовки поля бою.

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"Час, витрачений на переконання партнерів надати необхідну зброю, перетворюється на конкретні побудовані за цей період російські фортифікаційні споруди, глибоко вкопану лінію оборони, систему мінних полів. Злам російського фронту сьогодні потребує розумного та виваженого підходу. Життя солдата – найважливіша цінність для України. Військове командування спирається не на вболівальників із трибун, а на воєнну науку та розум", — додав Подоляк.

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Пост Михайла Подоляка / @Podolyak_M

Військова допомога Україні:

Нагадаємо, лідери країн G7 мають намір і далі продовжувати підтримувати Україну в економічній сфері та сфері безпеки.

"Ми відзначаємо важливість роботи контактної групи по Україні в питанні координування військової допомоги і допомоги у сфері оборони", — йдеться в заяві, опублікованій в п'ятницю.

Зазначається, що лідери "мають намір продовжити надавати допомогу Україні у сфері безпеки, поки вона захищає свою територію".

Раніше Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Як повідомила прес-служба Пентагону, новий пакет спрямований на зміцнення ППО і забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow напередодні контрнаступу ЗСУ проти російських окупантів. Про це повідомило CNN з посиланням на кількох високопоставлених західних чиновників.

Більше новин:

Михайло Подоляк війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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