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Зеленський поїхав до Німеччини: Берлін оголосить про пакет військової допомоги на € 2,7 млрд - Der Spiegel

Анна Ярославська
14 травня 2023, 09:04 оновлено 14 травня, 09:16
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Це перша поїздка Володимира Зеленського до Німеччини з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну.
Володимир Зеленський, Німеччина
Володимир Зеленський перебуває 14 травня в Німеччині / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 травня, перебуває з офіційним візитом у Німеччині. Це його перша поїздка в цю країну з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну. Востаннє Зеленський був у Німеччині на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому 2022 року.

"Вже в Берліні. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. Європа. НАТО. Безпека", - написав глава держави у Twitter.

Скріншот Twitter

У суботу Зеленський відвідав Італію та Ватикан. Після цього федеральний уряд Німеччини забрав лідера України на VIP-літаку ВПС і доставив до столиці. Після входу в повітряний простір Німеччини урядовий літак із Зеленським на борту супроводжували винищувачі "Єврофайтер" зі складу аварійної групи ВПС. Пізніше ВПС оголосили, що вони "благополучно супроводили президента до Берліна", пише Spiegel.

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З міркувань безпеки точна програма Зеленського в Німеччині поки не оголошується. Однак ходили чутки, що його приймуть федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлер Олаф Шольц.

Премія Карла Великого за європейські заслуги, яка була присуджена Зеленському та українському народу в грудні, буде вручена в Аахені в неділю, 14 травня.

Німеччина оголосить про військову допомогу на суму близько 2,7 млрд євро

Німеччина в найближчі тижні й місяці надасть Україні додаткову зброю на суму близько 2,7 мільярда євро, пише видання.

Серед іншого, німецька оборонна промисловість повинна надати:

  • 15 зенітних танків Gepard;
  • 20 бойових машин піхоти Marder;
  • 30 танків Leopard 1;
  • чотири зенітні комплекси Iris-t SLM.

Крім того, ЗСУ отримають 18 колісних гаубиць, боєприпаси для артилерії та систем ППО, понад 100 бойових броньованих машин та понад 200 розвідувальних безпілотників.

"Давайте залишатися непохитними в нашій підтримці України стільки, скільки буде потрібно", — заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в програмній промові перед будівлею Європарламенту в Страсбурзі у вівторок, 9 травня.

Візит Зеленського до Італії

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, прибув до Італії з офіційним візитом. Це перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії.

Президент України провів окремі зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою, главою уряду Джорджею Мелоні та керівником МЗС Антоніо Таяні. Також відбулася зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні Зеленський заявив про важливі рішення для захисту українського неба.

"Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, зокрема, військову безпеку. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба", - сказав Зеленський.

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