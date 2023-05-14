Зеленський поїхав до Німеччини: Берлін оголосить про пакет військової допомоги на € 2,7 млрд - Der Spiegel

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 травня, перебуває з офіційним візитом у Німеччині. Це його перша поїздка в цю країну з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну. Востаннє Зеленський був у Німеччині на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому 2022 року.
"Вже в Берліні. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. Європа. НАТО. Безпека", - написав глава держави у Twitter.
У суботу Зеленський відвідав Італію та Ватикан. Після цього федеральний уряд Німеччини забрав лідера України на VIP-літаку ВПС і доставив до столиці. Після входу в повітряний простір Німеччини урядовий літак із Зеленським на борту супроводжували винищувачі "Єврофайтер" зі складу аварійної групи ВПС. Пізніше ВПС оголосили, що вони "благополучно супроводили президента до Берліна", пише Spiegel.
З міркувань безпеки точна програма Зеленського в Німеччині поки не оголошується. Однак ходили чутки, що його приймуть федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлер Олаф Шольц.
Премія Карла Великого за європейські заслуги, яка була присуджена Зеленському та українському народу в грудні, буде вручена в Аахені в неділю, 14 травня.
Німеччина оголосить про військову допомогу на суму близько 2,7 млрд євро
Німеччина в найближчі тижні й місяці надасть Україні додаткову зброю на суму близько 2,7 мільярда євро, пише видання.
Серед іншого, німецька оборонна промисловість повинна надати:
- 15 зенітних танків Gepard;
- 20 бойових машин піхоти Marder;
- 30 танків Leopard 1;
- чотири зенітні комплекси Iris-t SLM.
Крім того, ЗСУ отримають 18 колісних гаубиць, боєприпаси для артилерії та систем ППО, понад 100 бойових броньованих машин та понад 200 розвідувальних безпілотників.
"Давайте залишатися непохитними в нашій підтримці України стільки, скільки буде потрібно", — заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в програмній промові перед будівлею Європарламенту в Страсбурзі у вівторок, 9 травня.
Візит Зеленського до Італії
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, прибув до Італії з офіційним візитом. Це перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії.
Президент України провів окремі зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою, главою уряду Джорджею Мелоні та керівником МЗС Антоніо Таяні. Також відбулася зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні Зеленський заявив про важливі рішення для захисту українського неба.
"Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, зокрема, військову безпеку. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба", - сказав Зеленський.
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