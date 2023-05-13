Німеччина подвоїла військову допомогу Україні: ФРН надасть новий пакет на 2,7 млрд євро

Новий пакет включає у себе 30 танків Leopard 1A5, 20 БМП Marder, понад 100 ББМ, 18 колісних гаубиць, 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM та багато іншого.

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Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро/ pixabay.com, bundeswehr.de

Міністерство оборони Німеччини в суботу, 13 травня, офіційно оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 2,7 мільярда євро. Така сума є найбільшою, яку Україна отримувала від ФРН від початку повномасштабної війни.

Такий пакет вдвічі збільшить військову допомогу Україні від Німеччини – від початку вторгнення РФ федеральний уряд схвалив постачання зброї нашій державі на суму 2,75 мільярда євро. Про це повідомляє Tagesspiegel.

У пакет входитиме наступна військова техніка і боєприпаси:

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30 основних бойових танків Leopard 1A5,

20 бойових машин піхоти Marder,

понад 100 бойових броньованих машин,

18 колісних гаубиць,

4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM для протиповітряної оборони,

12 пускових установок IRIS-T SLS,

керовані ракети для систем протиповітряної оборони,

артилерійські боєприпаси,

понад 200 розвідувальних безпілотників.

"Цим цінним внеском у вигляді терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно ставиться до своєї підтримки", – зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він наголосив, що усі хочуть, щоб ця жахлива і незаконна війна РФ проти України якомога швидше завершилася. Проте поки що завершення війни не передбачається, тому Німеччина надасть Українській державі будь-яку посильну допомогу у потрібних кількостях, зазначив Пісторіус.

Військова допомога Україні

Раніше Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Як повідомила пресслужба Пентагону, новий пакет спрямований на зміцнення ППО і забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow напередодні контрнаступу ЗСУ проти російських окупантів. Про це повідомило CNN з посиланням на кілька високопоставлених західних чиновників.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені. За словами глави Пентаону, кілька танків були переміщені на тренувальний полігон, щоб українські військові почали навчання.

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