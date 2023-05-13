УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Німеччина подвоїла військову допомогу Україні: ФРН надасть новий пакет на 2,7 млрд євро

Альона Вороніна
13 травня 2023, 15:17 оновлено 13 травня, 15:19
98
Новий пакет включає у себе 30 танків Leopard 1A5, 20 БМП Marder, понад 100 ББМ, 18 колісних гаубиць, 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM та багато іншого.
Флаг Германии, танки Leopard
Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро/ pixabay.com, bundeswehr.de

Міністерство оборони Німеччини в суботу, 13 травня, офіційно оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 2,7 мільярда євро. Така сума є найбільшою, яку Україна отримувала від ФРН від початку повномасштабної війни.

Такий пакет вдвічі збільшить військову допомогу Україні від Німеччини – від початку вторгнення РФ федеральний уряд схвалив постачання зброї нашій державі на суму 2,75 мільярда євро. Про це повідомляє Tagesspiegel.

У пакет входитиме наступна військова техніка і боєприпаси:

відео дня
  • 30 основних бойових танків Leopard 1A5,
  • 20 бойових машин піхоти Marder,
  • понад 100 бойових броньованих машин,
  • 18 колісних гаубиць,
  • 4 зенітні ракетні установки IRIS-T SLM для протиповітряної оборони,
  • 12 пускових установок IRIS-T SLS,
  • керовані ракети для систем протиповітряної оборони,
  • артилерійські боєприпаси,
  • понад 200 розвідувальних безпілотників.

"Цим цінним внеском у вигляді терміново необхідних військових матеріалів ми ще раз показуємо, що Німеччина серйозно ставиться до своєї підтримки", – зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він наголосив, що усі хочуть, щоб ця жахлива і незаконна війна РФ проти України якомога швидше завершилася. Проте поки що завершення війни не передбачається, тому Німеччина надасть Українській державі будь-яку посильну допомогу у потрібних кількостях, зазначив Пісторіус.

Військова допомога Україні

Раніше Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Як повідомила пресслужба Пентагону, новий пакет спрямований на зміцнення ППО і забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow напередодні контрнаступу ЗСУ проти російських окупантів. Про це повідомило CNN з посиланням на кілька високопоставлених західних чиновників.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені. За словами глави Пентаону, кілька танків були переміщені на тренувальний полігон, щоб українські військові почали навчання.

Вас також може зацікавити:

війна в Україні новини Німеччини військова допомога вторгнення Росії Німеччина
Реклама

Головне за день

У Брянській області розбилися Су-34, Су-35 і два Мі-8 ВКС РФ: у Мережі розповіли подробиці

У Брянській області розбилися Су-34, Су-35 і два Мі-8 ВКС РФ: у Мережі розповіли подробиці

16:44 Світ
Німеччина подвоїла військову допомогу Україні: ФРН надасть новий пакет на 2,7 млрд євро

Німеччина подвоїла військову допомогу Україні: ФРН надасть новий пакет на 2,7 млрд євро

15:17 Україна
У Брянській області збили 2 російські вертольоти і літак: окупанти вже шукають "диверсантів"

У Брянській області збили 2 російські вертольоти і літак: окупанти вже шукають "диверсантів"

14:25 Світ
Всі головні новини

Останні новини

16:44

У Брянській області розбилися Су-34, Су-35 і два Мі-8 ВКС РФ: у Мережі розповіли подробиці

16:29

Фінал "Євробачення 2023" : став відомий порядок виступів артистів

16:24

Навіщо прати речі з фольгою: дієвий секрет, про який знають не всі

16:23

Комісія до 50%: в українських обмінниках і банках відмовляються приймати частину доларівВідео

15:55

Чому не можна складати шкарпетку в шкарпетку: несподівана відповідь здивує та приголомшить

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:43

Земфіра подала до суду і вимагає скасувати статус "іноагента"Відео

15:27

Ураження нафтоскладу в Ровеньках на Луганщині стане ударом по військах РФ на сході - партизаниВідео

15:17

Німеччина подвоїла військову допомогу Україні: ФРН надасть новий пакет на 2,7 млрд євро

15:09

ЗСУ зайшли з флангів у Бахмуті та проломили фронт на 5 кілометрів — військовий експерт

Реклама
14:58

Чому в Норвегії місцеві жителі їдять оселедець 21 раз в тиждень

14:42

Зеленський прибув до Італії і зустрінеться з Папою РимськимВідео

14:25

У Брянській області збили 2 російські вертольоти і літак: окупанти вже шукають "диверсантів"Відео

14:18

Близнецева схожість: діти Стоцької стають точними копіями дітей Кіркорова

13:58

ЗСУ йдуть вперед і вибивають окупантів: Сирський розкрив деталі операції в Бахмуті

13:41

Головоломка, з якою впораються лише генії: потрібно знайти моркву на малюнку за 10 секунд

13:36

Гороскоп на завтра 13 травня 2023: Терезам - важливі рішення, Козерогам - привіт з минулогоВідео

13:18

Як правильно прати піджак у машинці: 10 секретів, які повинен знати кожен

13:16

Знаю точно, що до перемоги ще дуже довгий шлях - Залужний

12:56

Лорак і Повалій не залишають спроб дати концерт у Москві

12:48

ЗСУ потужно "покришили" окупантів на півдні: знищено ворожу роту та десятки одиниць техніки РФ

Реклама
12:26

ЗСУ відбивають Бахмут: українські воїни просунулися вглиб міста - Череватий

12:00

Гороскоп на сьогодні 12 травня 2023: Рибам -успіх, Близнюкам - зневіраВідео

11:55

"Ось вам подарунок. Працюйте": Шойгу може видати Пригожина Генштабу Міноборони України - СотникВідео

11:53

Справжнє захоплення: найсмачніший шашлик за 15 хвилин, який тане в роті - ідеальний рецептВідео

11:27

У Луганську прогримів потужний вибух: база РФ злетіла у повітря разом з окупантами

11:09

Чому 14 травня не можна купувати і давати хліб людям: прикмети і суворі заборониВідео

11:09

ЗСУ можуть здійснити прорив під час контрнаступу: РФ шукатиме способи завершити війну – BloombergВідео

10:38

Китай почав кастинг: експерт назвав несподіваного наступника Путіна

10:06

"Скло ходуном. Сирени завили": у Маріуполі прогриміли два потужні вибухи

09:51

Україна відсвяткує перемогу, а у РФ почнеться "гойда": Сотник спрогнозував терміниВідео

09:32

На Хмельниччині "приліт" по критичній інфраструктурі: є поранені, пошкоджено багато будинків

08:48

ЗСУ перейшли в контратаку в Бахмуті: найманці ПВК Вагнера під загрозою оточення – ISW

08:42

"Це сильний ворог": Залужний сказав, якого російського воєначальника поважає

08:32

Загадка, з якою впораються лише одиниці: потрібно за 30 секунд знайти двох тварин на малюнку

08:30

Відсоток зашкалює: у день фіналу Євробачення-2023 букмекери різко змінили ставки на переможцяВідео

08:25

Лукашенко готує для себе план БПогляд

07:56

Звільнення всієї території, але цього замало: Залужний назвав мету України у війні з РФ

07:14

РФ атакувала Україну дронами: у ряді регіонів гриміли вибухи, є прильоти та поранені

06:20

Росіянам треба рятуватися, поки є можливістьПогляд

05:30

Армія України в Бєлгороді або Ростові: Сотник оцінив сценарій, яким лякає ПригожинВідео

Реклама
05:00

Як позбутися від запаху поту, якщо немає дезодоранту: 3 перевірених способи

04:00

Ви бачите кота чи мишку?: дивовижна оптична ілюзія розповість про ваші домінуючі риси

03:23

"Під землею це палац, на поверхні - цитадель": Соловей розповів про африканський бункер Путіна

02:50

Публіцист оцінив версію з двійником Путіна на параді в Москві на 9 травняВідео

02:20

"Вагнерівці" спробують втекти з Бахмута: може спалахнути збройна сутичка ПВК з Росгвардією – КочетковВідео

01:50

Несамовита головоломка: тільки справжні інтелектуали можуть зрозуміти, що не так з годинником

01:44

У Кремлі хочуть завершити війну і бояться бумеранга - Сотник

00:51

Чому 13 травня не можна робити ремонт і стукати в будинку: прикмети і заборониВідео

00:45

Незамінний помічник: 5 фантастичних трюків з яблучним оцтом, які здивують наповал

00:10

Терапія не приносить результатів: після параду у Москві стан Путіна різко погіршився - СоловейВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти