РФ намагається розпорошити українські війська перед новим наступом в Україні – ISW

Путін може створювати умови для ескалації транскордонних рейдів, щоби відвернути і розпорошити українські сили від критично важливих осей наступу.

Путін хоче притиснути ЗСУ до північно-східних прикордонних районів / Фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російський диктатор Володимир Путін намагається відтягнути частину підрозділів української армії на північно-східний кордон, щоб розпорошити її сили перед наступом російської армії. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

На думку експертів ISW, Путін, можливо, створює умови для подальших російських транскордонних рейдів у північно-східні райони України з метою продовження внутрішніх інформаційних операцій, а також для того, щоб притиснути українські сили до північних прикордонних районів.

В Інституті нагадали, що 1 лютого Путін провів нараду, щоб обговорити відновлення житлової інфраструктури в анексованому Криму, Білгородській, Брянській та Курській областях після обстрілів з боку України. На нараді російський президент заявив, що його адміністрація вважає пріоритетом припинення українських обстрілів прикордонних регіонів, але це завдання є "справою військового відомства".

"Акцент Путіна на передбачуваній небезпеці українських обстрілів прикордонних регіонів, ймовірно, переслідує подвійну мету. Це сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для російських громадян, щоб забезпечити внутрішню підтримку затяжної війни", - йдеться у звіті.

"Також Путін може створювати умови для ескалації транскордонних рейдів, щоб відвернути і розпорошити українські сили від критично важливих осей наступу, притиснувши їх до північно-східних прикордонних районів", – додали аналітики.

При цьому, за оцінками ISW, російське вторгнення з боку Білорусі вкрай малоймовірно, а інформаційна операція, мета якої – притиснути українські війська до північного кордону, ймовірно, зазнає невдачі.

Новий наступ РФ

31 січня спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що наступні два місяці стануть дуже активним періодом на фронті.

"І лютий, і березень – це будуть дуже активні дії. Насправді, враховуючи той стан військ і техніки, які є у окупантів, нічого іншого, крім як воювати кількістю, у них не залишається", - сказав він.

Український полковник Сергій Грабський заявив, РФ може змінити терміни або напрямки запланованого наступу.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти можуть почати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що російські окупанти намагаються захопити Луганську та Донецьку області. Вони хочуть кинути туди величезну кількість підготовлених мобілізованих. Цей наступ може стати більш активним вже до березня.

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