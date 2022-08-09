Україна зробила неймовірне: Волкер оцінив успіхи ЗСУ та дав прогноз щодо термінів війни

Дипломат з США Курт Волкер висловив захоплення українським народом і армією, але підкреслив, що у російських окупантів все ще багато зброї і солдатів.
У війні проти Російської окупанти Україна зробила неймовірне, а ЗСУ показали надзвичайну міць, оскільки захищали свої рідні землі. Про це заявив ексспеціальний представник США По Україні Курт Волкер, повідомляє "Радіо Свобода".
Він висловив захоплення українським народом і армією, але підкреслив, що у російських окупантів багато зброї і солдатів. І вони будуть використовувати їх до останнього солдата.
"Вони не мають можливості захоплювати нові території. І це означає - коли вони атакують, то можуть знову запускати ракети по містах. І це жахливо для цивільного населення", – зазначив Волкер.
Дипломат також відзначив успіхи української армії в Херсонській області, зауваживши, що там є великий прогрес.
"Але більша частина територій все ще контролюється Росією. І українцям чекає довгий шлях, щоб відвоювати і повернути свої території, перемогти російські сили і змусити Росію визнати, що вона більше не заволодіє частинами України", – підсумував він.
Нагадаємо, раніше керівник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що головною метою лідера країни-агресора Володимира Путіна є повний контроль над Україною, але для зриву його планів необхідно виконати три умови.
Він зазначив, що "тільки негайна і неминуча розплата за злочинні дії, сила української армії і сила волі західного світу зможе зупинити вбивцю".
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