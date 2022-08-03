Затягнеться на роки: українцям дали тривожний прогноз і попередили про багаторічну війну

З'явився прогноз тривалості війни в Україні / Фото УНІАН

Війна з РФ може затягнутися на роки і триватиме, поки не будуть звільнені окуповані території України, заявив відомий журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

Як пише він в Facebook, війна не закінчиться найближчим часом - ні до кінця осені, ні до кінця зими 2022 року.

"Всі прогнозисти, що розповідають про терміни просто намагаються заволодіти увагою публіки. Війна тривала 8 років і може тривати ще довгі роки", - упевнений експерт.

На його думку, закінчення війни залежить виключно від здатності української армії завдавати російській армії такі втрати, які вона не здатна відновити.

"Так, стратегічно ми виграємо у війні з Росією, політично та інформаційно на нашому боці країни, які виробляють понад 50% ВВП світу. Але Росія (2% ВВП світу) зберігає військову перевагу, і війна дається нам дуже високою ціною — десятками тисяч життів. Ми зупинили великий російський наступ, але ми не можемо розгромити російські ударні угруповання і знищити російську артилерію. Росія володіє тактичною ініціативою на більшості ділянок фронту", - додав він.

Нагадаємо, в РФ формують так звані "добровольчі батальйони" для відправки їх на війну проти України. Кожен з "суб'єктів Федерації", а також окуповані Крим і Севастополь, повинні будуть вербувати найманців. Чоловікам у віці до 50-60 років запропонують від 3,75 до 6 тисяч доларів на місяць. Контракт розрахований на 6 місяців. Збираються набрати 34 тисячі нових військових.

Тим часом самі росіяни, згідно з опитуванням, сумніваються в перемозі у війні. За 1,5 місяці кількість громадян РФ, які заявляють про підтримку "військової операції", скоротилася на дев'ять відсотків: з 64% до 55%. Це найнижча цифра з початку повномасштабної війни. У підсумку, в правильності проведення "спецоперації" розчарувався кожен сьомий опитаний.

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