Війна забрала дім, а потім дружину: усе життя чоловіка вмістилось в машину

Після загибелі дружини чоловік поїхав шукати більш безпечного місця, але його автомобіль не витримав.

https://glavred.net/ukraine/voyna-lishila-ego-doma-a-zatem-i-zheny-vsya-zhizn-etogo-muzhchiny-pomestilas-v-mashine-10755809.html Посилання скопійоване

Росіяни відібрали у чоловіка дім та дружину

У Києві помітили чоловіка, який вмістив усе своє життя в один автомобіль та виїхав у пошуку безпечного місця. Дорогою його старенький ВАЗ не витримав та зламався. Відео з розгубленим чоловіком вже розлетілось в Мережі.

Що відомо про чоловіка

70-річний чоловік жив з родиною на Донбасі, але через війну був вимушений шукати прихистку в Чернігівській області. Та внаслідок ворожої атаки загинула його дружина.

Чоловік зібрав усе та вирушив у дорогу. У свій ВАЗ він помістив речі, побутову техніку, навіть 18 курей і собаку. Однак старенький автомобіль не витримав і зламався прямо у столиці.

відео дня

Розгубленого дідуся помітили перехожі та звернулись до правоохоронців.

"Патрульні Аліна Яцюк, Іван Гавриленко, Артур Чайка та Олег Задерей поспілкувалися із чоловіком, підтримали, заспокоїли та допомогли. Спільними зусиллями відбуксирували автомобіль до автосервісу, щоб чоловік міг полагодити авто та рушити далі", - йдеться у повідомленні.

Повне відео дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням

На цю історію відреагував співзасновник Monobank Олег Гороховський. Він попросив допомогти знайти чоловіка і пообіцяв подарувати йому новий автомобіль.

"Сумна історія. Якщо знайдеться його контакт. Подарую йому пікап", - написав Гороховський.

Згодом він повідомив, що йому вдалося знайти цього чоловіка.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред