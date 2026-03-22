Загинула під час евакуації: молоду провідницю збив поїзд

В Одеській області загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк.

В Одеській області загинула провідниця Ілона Вовк / Колаж: Главред, фото: УНИАН, facebook/Олександр Перцовський

В Одеській області загинула 19-річна провідниця

Ілону Вовк збив потяг

В Одеській області загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк. Дівчина проводила евакуацію пасажирів після обстрілу і прямо в цей момент її збив зустрічний потяг. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

Він наголосив на тому, що дівчина лише розпочала свій шлях провідниці після стажування, почала свої перші повноцінні поїздки.

"Вона дуже активно залучилась до нашої молодіжної залізничної спільноти - її активність наша команда Персоналу помітила й Ілону відібрали разом з колегами пройти стажування в Німеччині (звідти це фото). Все було попереду - вона горіла роботою. Після іноземного стажування хотіла працювати саме в Україні в Укрзалізниці. Ми ж надзвичайно раділи, що попри всі складнощі професії, постійні загрози - до нас долучаються такі енергійні та самовіддані молоді фахівці..." - написав Перцовський.

Нині правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити всі обставини трагедії.

"Втім, вже знаємо й важливо про це сказати: Ілона діяла сміливо і в момент трагедії - саме прямувала на допомогу пасажирам. Кажуть, що залізничні правила безпеки написані кров'ю. На жаль, ми щодня проживаємо написання правил роботи залізниці під час війни, які весь час мусимо змінювати та адаптувати. Кров, якою вони пишуться, не абстрактна - це імена, посмішки, мрії, плани, які ми втрачаємо назавжди. Дуже болюча ціна за те, щоб продовжувати рух. Але й спинятися, попри постійні ворожі налети на залізницю, не маємо права", - написав Перцовський.

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 березня Київська область зазнала атаки російських ударних безпілотників. Влучання припали на цивільні об’єкти та житлову забудову, основні руйнування зафіксовано в Броварській громаді.

Також вночі російські дрони атакували залізницю. На Придніпровській залізниці постраждалих немає завдяки евакуації, а на Одеській залізниці під час евакуації загинула провідниця.

Крім цього, окупанти вдарили ударними безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, загинули чоловік та жінка.

Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

