Загинула під час евакуації: молоду провідницю збив поїзд

Ангеліна Підвисоцька
22 березня 2026, 23:21
В Одеській області загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк.
В Одеській області загинула провідниця Ілона Вовк / Колаж: Главред, фото: УНИАН, facebook/Олександр Перцовський

В Одеській області загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк. Дівчина проводила евакуацію пасажирів після обстрілу і прямо в цей момент її збив зустрічний потяг. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

Він наголосив на тому, що дівчина лише розпочала свій шлях провідниці після стажування, почала свої перші повноцінні поїздки.

"Вона дуже активно залучилась до нашої молодіжної залізничної спільноти - її активність наша команда Персоналу помітила й Ілону відібрали разом з колегами пройти стажування в Німеччині (звідти це фото). Все було попереду - вона горіла роботою. Після іноземного стажування хотіла працювати саме в Україні в Укрзалізниці. Ми ж надзвичайно раділи, що попри всі складнощі професії, постійні загрози - до нас долучаються такі енергійні та самовіддані молоді фахівці..." - написав Перцовський.

Нині правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити всі обставини трагедії.

"Втім, вже знаємо й важливо про це сказати: Ілона діяла сміливо і в момент трагедії - саме прямувала на допомогу пасажирам. Кажуть, що залізничні правила безпеки написані кров'ю. На жаль, ми щодня проживаємо написання правил роботи залізниці під час війни, які весь час мусимо змінювати та адаптувати. Кров, якою вони пишуться, не абстрактна - це імена, посмішки, мрії, плани, які ми втрачаємо назавжди. Дуже болюча ціна за те, щоб продовжувати рух. Але й спинятися, попри постійні ворожі налети на залізницю, не маємо права", - написав Перцовський.

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 березня Київська область зазнала атаки російських ударних безпілотників. Влучання припали на цивільні об’єкти та житлову забудову, основні руйнування зафіксовано в Броварській громаді.

Також вночі російські дрони атакували залізницю. На Придніпровській залізниці постраждалих немає завдяки евакуації, а на Одеській залізниці під час евакуації загинула провідниця.

Крім цього, окупанти вдарили ударними безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, загинули чоловік та жінка.

Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
23:21Україна
"Путін не хоче закінчувати війну": тривожна заява Зеленського щодо переговорів

"Путін не хоче закінчувати війну": тривожна заява Зеленського щодо переговорів

21:29Україна
РФ активізувала наступ на фронті - Зеленський

РФ активізувала наступ на фронті - Зеленський

21:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Україну розігріє до +18, а потім накриє снігом: коли погода різко зміниться

Україну розігріє до +18, а потім накриє снігом: коли погода різко зміниться

Китайський гороскоп на завтра, 23 березня: Собакам — маніпуляції, Свиням — ревнощі

Китайський гороскоп на завтра, 23 березня: Собакам — маніпуляції, Свиням — ревнощі

Гороскоп Таро на завтра, 23 березня: Близнюкам — подарунок, Рибам — перерва

Гороскоп Таро на завтра, 23 березня: Близнюкам — подарунок, Рибам — перерва

Їм дістанеться неземне везіння: фортуна різко змінить життя трьох знаків зодіаку

Їм дістанеться неземне везіння: фортуна різко змінить життя трьох знаків зодіаку

Навіщо СРСР вимінював кока-колу на "Лади" і БелАЗи у США

Навіщо СРСР вимінював кока-колу на "Лади" і БелАЗи у США

Останні новини

23:46

Обмежень майже не буде: графік вимкнення світла 23 березня в Сумах

23:45

Синоптики порадували прогнозом: якою буде погода в Києві 23 березня

23:34

Навіть не віриться: дружина Брюса Вілліса опублікувала фото з їхнього весілля

23:21

Загинула під час евакуації: молоду провідницю збив поїзд

22:56

Денисенко зробила чітку заяву щодо спілкування з ексом: "Терпіти й страждати"

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій СШАРосіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США
22:24

Основний продукт українців різко подорожчав: що відомо про рекордні ціни

21:54

Океани не змішуються: де на планеті можна побачити це дивне явище

21:29

"Путін не хоче закінчувати війну": тривожна заява Зеленського щодо переговорівВідео

21:26

РФ активізувала наступ на фронті - Зеленський

Реклама
20:26

Буде мороз: синоптики дали прогноз погоди на найближчий час

20:24

Українців попередили про нові графіки: коли відбуватимуться відключення електроенергії

19:41

Садівники залишають пластикові вилки на грядках: у чому сенс хитрого трюкуВідео

19:10

Втрати російської армії в березні стали рекордними: Коваленко про провал РФПогляд

18:28

ЗСУ "підсмажили" купу окупантів: подробиці від Генштабу

18:26

"Росія може завдати масованого удару": полковник назвав дату нового обстрілу

18:19

І на метр не підлетять: чим помити балкон, щоб відлякати голубів

18:07

У популярної американської актриси діагностували рак молочної залози

18:05

З чого роблять розчинну каву: що ми п'ємо насправді

18:01

"Знайшла привід розлучитися": Полякова потрапила у скандал через слова чоловіка про Єфросініну

17:46

Несамовитий американський актор накинувся на жінку: відео потрапило в мережуВідео

Реклама
17:31

Різке зростання цін на продукти: українцям назвали терміни нового подорожчання

17:25

Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

16:39

Один простий трюк з унітазом — і запах буде як у готелі перед приходом гостей

16:37

Потепління повертається на Львівщину: коли термометри покажуть +14

16:10

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня

15:38

Існувала менше доби: яка українська держава просила допомоги в Гітлера

15:32

Як за секунди розпізнати підроблене вершкове масло: головні ознаки фальсифікату

14:27

Синоптики втішили теплим прогнозом для Житомирщини: до скількох градусів прогріє

14:26

Відомий продюсер показав свого бойфренда: "Можу бути собою"

14:03

Любовний гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня

13:53

Похорон Філарета: як пройшло прощання з патріархом і яким було його пророцтвоФотоВідео

13:32

Гороскоп Таро на тиждень з 23 по 29 березня: Рибам — прощення, Тельцям — прорив

13:27

Колишня дружина Потапа показала дорослу дочку від першого шлюбу

12:47

Україну розігріє до +18, а потім накриє снігом: коли погода різко зміниться

12:42

Китайський гороскоп на завтра, 23 березня: Собакам — маніпуляції, Свиням — ревнощі

12:22

Як 65 холодильників: який прилад на кухні споживає найбільше електроенергії

12:16

Шкідники не матимуть шансів: чим і коли білити дерева для найкращого результату

11:55

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня: Ракам — суперечки, Діві — напруга

11:11

Стають пасткою: 13 слів, у яких українці найчастіше ставлять зайвий апостроф

11:00

"Це свідомий удар, по тих, хто рятує": у ДСНС розповіли про атаку в Сумах

Реклама
10:43

Тарас Тополя загорівся під час концерту на сцені: моторошне фото

10:29

Зібров розплакався на концерті Віктора Павлика: що сталосяВідео

10:12

Гороскоп Таро на завтра, 23 березня: Близнюкам — подарунок, Рибам — перерва

10:03

Навіщо французькі моряки носять червоний помпон: може врятувати життя

10:01

Від гармат до кухні: як військовий інструмент став штопором

09:48

Агресія та приниження: дружина Віктора Павлика розповіла, що сталося на концерті

09:46

Гороскоп на сьогодні, 23 березня: Козорогам - винагорода, Водоліям - перешкоди

09:31

Трамп висунув Ірану жорсткий ультиматум: що негайно вимагають у Вашингтоні

09:22

Удари по Катару: Олексій Кущ прогнозує трикратне зростання цін на газ у світіПогляд

09:07

Сімоньян розповіла, що її дитина невиліковно і тяжко хвора

