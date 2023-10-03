НАТО виставить сотні тисяч "багнетів": в Альянсі розкрили сценарій війни з РФ

.Альянсом було прийнято рішення про збільшення чисельності сил швидкого реагування.

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У НАТО оцінили ймовірність війни з РФ / фото ua.depositphotos.com

У разі "великого конфлікту" з Росією НАТО може виставити сотні тисяч солдатів, заявив глава військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер.

Він пояснив, що Альянсом було прийнято рішення про збільшення чисельності сил швидкого реагування до 300 тисяч військових. Про це він повідомив під час Варшавського безпекового форуму, повідомляє Укрінформ.

"300 тисяч військовослужбовців — це та цифра, якої має бути достатньо для Альянсу в разі початку великого конфлікту з Росією", - вважає представник НАТО.

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За його словами, ефективним також має бути знищення ракетних засобів РФ.

"Можна зробити дві речі. Ви можете чекати, поки ракети долетять до вас, а потім збивати їх. Для цього знадобиться безліч ракет, як ми бачимо в Україні. Або ви використовуєте ракети, щоб знищити системи, з яких росіяни випускають ці ракети по вас", — додав Бауер.

Раніше повідомлялося про загрозу війни РФ з НАТО: експерт розкрив ймовірний сценарій. Головна військова міць НАТО-це, в першу чергу, США, нагадав Олександр Леонов.

Нагадаємо, раніше Володимир Огризко оцінив ризик прямого протистояння РФ і НАТО. У РФ діє "ідеологія дикунства". І з цієї точки зору можна уявити собі якщо не напади на країни НАТО, то провокації.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що слова Йенсена про "поступки України в обмін на вступ до НАТО"- фактична фіксація капітуляції Києва. Він застеріг західних чиновників від подібних заяв.

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