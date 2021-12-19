Вовина тисяча: куди українці витрачають гроші за вакцинацію

Міністр розповів, на що саме українці почали витрачати кошти за вакцинацію.
В Україні станом на 19 грудня вже більше 3 мільйонів українців оформили послугу "еПоддержка" , в рамках якої буде виплачена тисяча гривень за вакцинацію від COVID.
Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, на що саме почали витрачати ці кошти.
За його словами, велика частина з цього числа вже отримала гроші, оскільки "Монобанк", "Альфа-Банк" і "А-Банк" почали переводити їх раніше.
Клієнти інших банків, які приєдналися до проекту, отримають гроші протягом 10 днів.
Він також зазначив, що за кількістю витрачених грошей топ-3 категорій виглядає наступним чином:
- Книга
- Кінотеатри (показник практично такий же як і у книг)
- Залізничний транспорт
"Нагадаю, що попередньо проект розрахований на один рік, так що всі точно встигнуть. Не забувайте оновлювати додаток "Дія", - додав Федоров.
читайте такожЯк отримати 1000 гривень за вакцинацію і оформити карту: докладна інструкція в Дие
Витратити віртуальну тисячу гривень можна на послуги в трьох сферах - культура, подорожі та спорт, а саме:
- книга;
- подорожі по Україні
- квитки в кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, виставкові центри або масові заходи
- послуги в спортзалах або фітнес-клубах, басейнах і т. д.
Також вакциновані люди старше 60 років зможуть витратити тисячу на ліки.
Відсутність у людини смартфона або додатка, який планується заповнити розробкою окремого альтернативного механізму для реалізації програми президента Володимира Зеленського в повній мірі.
Повну інструкцію оформлення сертифіката про вакцинацію та отримання 1000 гривень можна переглянути тут.
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