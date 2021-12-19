Вовина тисяча: куди українці витрачають гроші за вакцинацію

Дія / Миннцифры

В Україні станом на 19 грудня вже більше 3 мільйонів українців оформили послугу "еПоддержка" , в рамках якої буде виплачена тисяча гривень за вакцинацію від COVID.

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, на що саме почали витрачати ці кошти.

За його словами, велика частина з цього числа вже отримала гроші, оскільки "Монобанк", "Альфа-Банк" і "А-Банк" почали переводити їх раніше.

Клієнти інших банків, які приєдналися до проекту, отримають гроші протягом 10 днів.

Він також зазначив, що за кількістю витрачених грошей топ-3 категорій виглядає наступним чином:

Реклама

Книга

Кінотеатри (показник практично такий же як і у книг)

Залізничний транспорт

"Нагадаю, що попередньо проект розрахований на один рік, так що всі точно встигнуть. Не забувайте оновлювати додаток "Дія", - додав Федоров.

читайте такожЯк отримати 1000 гривень за вакцинацію і оформити карту: докладна інструкція в Дие

Витратити віртуальну тисячу гривень можна на послуги в трьох сферах - культура, подорожі та спорт, а саме:

книга;

подорожі по Україні

квитки в кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, виставкові центри або масові заходи

послуги в спортзалах або фітнес-клубах, басейнах і т. д.

Також вакциновані люди старше 60 років зможуть витратити тисячу на ліки.

Відсутність у людини смартфона або додатка, який планується заповнити розробкою окремого альтернативного механізму для реалізації програми президента Володимира Зеленського в повній мірі.

Повну інструкцію оформлення сертифіката про вакцинацію та отримання 1000 гривень можна переглянути тут.

Читайте також: