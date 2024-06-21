Вісім бригад кинули на штурм: у ЗСУ назвали "найгарячіші" ділянки фронту

Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів, розповів Назар Волошин.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

На Покровському і Курахівському напрямках російські окупанти зосереджують основні сили, куди ворог перекинув до восьми ударних бригад, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Як підкреслив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", на Покровському напрямку від початку доби вже відбулося 21 бойове зіткнення, і противник підтримує високу інтенсивність штурмових дій. Російські терористи для підтримки наступальних дій активно застосовують авіацію, як бомбардувальну, так і штурмову, додав речник.

"Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів та недопущення просування російського агресора в глибину нашої території", - зазначили в ОСУВ "Хортиця".

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Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 302 окупанти вбитими та пораненими. Крім того, знищено три бойові броньовані машини, одну гармату та два автомобілі, одиницю спецтехніки та наземну станцію управління БпЛА, пошкоджено три бронемашини та чотири артсистеми противника.

Ситуація на Курахівському напрямку

Український офіцер зазначив, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили за добу вже 2 атаки ворога в районі Парасковіївки. Загалом на напрямку ситуація напружена, російські загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне та Костянтинівка.

"Використовуючи чисельну перевагу, російська армія намагається нарощувати зусилля, але Силам оборони вдається не просто утримувати, а й наносити удари вогнем артилерії та мінометів, і знищувати, і відкидати противника", - додав Волошин.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше стало відомо, коли ЗСУ зможуть перехопити ініціативу на фронті. Окупантам не вдалося реалізувати основні свої завдання і зараз вони змушені застосовувати тактику "повзучого наступу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили позиції у Вовчанську і просунулися вперед. Українські захисники зуміли відвоювати позиції в Харківській області.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

/ Главред

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