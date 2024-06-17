'Жорсткі бої': Сирський розповів про ситуацію на найкритичніших напрямках фронту

Сирський зазначив, що росіяни сконцентрували основні ударні бойові бригади для проведення наступальних операцій на Покровському напрямку фронту.

https://glavred.net/ukraine/zhestkie-boi-syrskiy-rasskazal-o-situacii-na-samyh-kriticheskih-napravleniyah-10573619.html Посилання скопійоване

Сирський назвав напрямок головного удару РФ на Сході / Колаж Главред, фото: ОК "Захід", Головнокомандувач ЗС України/ Facebook

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на найбільш критичних напрямках фронту за підсумками майже тижня роботи на Східному фронті. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, характер дій російських окупантів не зазнав змін.

Сирський зазначив, що росіяни намагаються прорвати оборону українських військ та захопити стратегічно важливі для оборонних дій ділянки місцевості або населені пункти, проводячи наступальні операції різної активності на Времівському, Курахівському, Покровському, Куп'янському напрямках бойових дій.

відео дня

"Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків", - зазначив головнокомандувач ЗСУ

Він додав, що жорстокі бої тривають у районі Роботиного, Старомайорська, Кринок, Часового Яру, Глибокого та островів, що знаходяться у прибережній частині лівого берега Дніпра.

"Як і раніше, мета моєї роботи - вивчення обстановки, допомога командирам бригад в організації бойових дій, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів, посилення резервами тощо", - сказав Сирський.

За словами генерал-полковника ворог усвідомлює, що з поступовим надходженням значної кількості озброєння та військової техніки від країн-союзників України, а також з прибуттям перших F-16, що зміцнить нашу протиповітряну оборону, час буде працювати на нашу користь, а його шанси на успіх зменшуватимуться.

"Тому, командування російських військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження наших військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій", - вказує Сирський.

Він також акцентував увагу на тому, що українські військовослужбовці від Кринок до Харкова демонструють мужність, стійкість, патріотизм та віру в перемогу України.

Зокрема, Сирський навів в приклад військовослужбовця ЗСУ, який на Донеччині самостійно взяв у полон відразу чотирьох військовослужбовців армії РФ.

"Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою", - резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Сході - яка ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські захисники заблокували близько 400 російських солдатів на хімічному заводі в центрі Вовчанська. Тридцять окупантів вирішили здатися в полон після кількох неуспішних спроб їхнього порятунку, повідомляє матеріал Forbes.

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України у ніч на 17 червня здійснили атаки на військові об’єкти російських окупантів у трьох областях Росії - Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій.

16 червня російські війська здійснили обмежені наступальні дії в напрямку населених пунктів Старомайорське та Урожайне, що розташовані на кордоні Запорізької та Донецької областей. В Інституті вивчення війни вказують на можливість початку нового наступу російських військ на цьому напрямку фронту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред