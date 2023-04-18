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Бої тривають, ситуація контрольована: Сирський розповів, що відбувається в Бахмуті

Анна Ярославська
18 квітня 2023, 10:35 оновлено 18 квітня, 10:40
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Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ворог зосереджує найбільші зусилля та не полишає спроб взяти місто за всяку ціну.
Олександр Сирський, Бахмут
Бої за Бахмут тривають, заявив Олександр Сирський / Фото t.me/osirskiy

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація у Бахмуті Донецької області нині контрольована, хоча ворог перетворює місто на руїни.

За словами генерала, російські окупанти ведуть наступальні дії на кількох напрямках одночасно. Але на більшості з них - ворожі дії безуспішні.

"Попри високу активність ворога, нашим бійцям вдається стримувати його просування вперед і завдавати значних втрат", - написав Сирський в Telegram.

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Зазначається, що наКуп'янському напрямку були спроби противника вести наступальні дії, але завдяки точному вогню української артилерії підрозділи противника втекли й не встигли перейти в атаку. На Лиманському напрямку дії ворога були також безуспішні.

"Однак епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там противник зосереджує найбільші зусилля і не залишає спроб взяти місто під контроль за всяку ціну. Ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїни. Разом з тим, наші бійці завдають противнику значних втрат і відчутно гальмують його наступальні дії. Бої за Бахмут тривають. Ситуація в даний час контрольована", - резюмував Сирський.

Бої за Бахмут

17 квітня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупаційні війська збільшили інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів на Бахмутському напрямку. За її словами, "ворог просто рівняє будівлі та споруди міста Бахмут із землею".

Раніше генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

За даними Інституту вивчення війни, бойовиків ПВК "Вагнера" посилюють сучасними засобами для захоплення міста Бахмут у Донецькій області.

У зведенні британського Міноборони 11 квітня йшлося про те, що повітряно-десантним військам Росії передали термобаричні реактивні системи залпового вогню ТОС-1А. Це може свідчити про майбутнє зростання ролі ВДВ у наступальних операціях в Україні.

Інші новини:

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