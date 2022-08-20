'Ранок добрий': у Зеленського зробили заяву після нових вибухів у Криму

Андрій Єрмак / president.gov.ua

Глава Офісу президента Андрій Єрмак виклав повідомлення в месенджері після інформації про новий вибух в окупованому РФ Севастополі.

Єрмак зробив пост в Telegram вранці, 20 серпня.

У повідомленні глава ОП опублікував фото з вогневою роботою Збройних сил України.

"Ранок добрий, коли він український", - прокоментував фото Єрмак.

Нагадаємо, в суботу вранці, 20 серпня, в тимчасово окупованому Росією Севастополі прогриміли нові вибухи.

Представники окупантів РФ заявили про те, що був завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

Окупанти визнали, що їм не вдалося збити безпілотник, який атакував штаб ЧФ Росії в Севастополі.

У мережі з'явилися фото і відео з місця інциденту. Уточнюється, що в результаті вибухів жертв немає.

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