"Питання буде вирішено": Данілов пояснив, чи будуть мобілізовувати обмежено придатних

В Україні обмежено підходящі чоловіки можуть також мобілізувати, але є певні і непрості нюанси, сказав Олексій Данілов.

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Данилов дал коментар стосовно мобілізації в Україні / Колаж Главред, фото УНІАН

В Україні чоловіки, які були визнані обмежено придатними для військової служби, можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ - але є певні непрості нюанси. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі телемарафону.

"Є в наших нормативно-правових документах терміни - придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися", – сказав чиновник.

За словами Данилова, коли обмежено придатні до служби люди потрапляють в ті чи інші військові частини, то це запускає непрості процеси у командирів.

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"Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення роз'яснити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми [...]. Сьогодні це питання буде згідно з рішенням РНБО розв'язане", - зазначив секретар РНБО.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

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