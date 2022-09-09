Волохів Яр на Харківщині звільнили від окупантів РФ і підняли український прапор

Понад 1000 кв км звільнено від окупантів в останні кілька днів.
Село Волохів Яр в Харківської області звільнене Збройними силами України від російських окупантів.
Про це повідомило Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України в Facebook.
"Харківщина. Волохів Яр - наш", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в населеному пункті вже піднято український прапор.
Понад 1000 кв км звільнено від окупантів в останні кілька днів, додали в Нацгвардії.
Нагадаємо, раніше місто Балаклія Харківської області звільнено бійцями Збройних сил України від російських окупантів.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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