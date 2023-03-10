"Ти лунаєш голосами сотень дітей": на війні загинув музикант та засновник київської "Рок Школи"

Володимир Бульба першим адаптував в Україні бродвейський мюзикл School of Rock, а у 2012 році відкрив першу рок-школу.

На війні загинув музикант Володимир Бульба / facebook.com/yaremavox

У кривавій боротьбі з російським агресором Україна продовжує втрачати своїх захисників. Так, вчора, 9 березня, стало відомо, що на фронті загинув Володимир Бульба, співзасновник мережі музичних шкіл у Києві Rock School ("Рок Школа"). Сумну новину повідомив захисник України, ведучий Radio Roks Ілля Ярема у Facebook.

Володимир Бульба першим адаптував в Україні бродвейський мюзикл School of Rock, а у 2012 році відкрив першу рок-школу. З початком повномасштабного російського вторгнення Бульба займався волонтерством, а потім вступив до лав ЗСУ.

"Ти – мій брат по зброї. Ти – мій побратим на культурному фронті. Саме завдяки тобі Бродвейський мюзикл School of Rock з'явився на підмостках Київської опери. Саме завдяки тобі він зазвучав українською. Ти зробив величезну справу для дітей та дорослих під назвою Rock School, де рок-музиканти викладали, а діти реалізували у собі цей поклик. Це було по-справжньому. Ти був справжній", - написав Ярема.

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За його словами, Бульба завжди мав позитивний настрій та надихав своє оточення оптимізмом. Він був відповідальним чоловіком та вкладав всю душу у справу свого життя.

"Ти проростеш музичним полем України. Ти звучиш голосами сотень дітей та підлітків. Ти не повинен був загинути. Ти – Людина з великої літери. Вічна пам'ять, Герой!", - написав ведучий Radio Roks.

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