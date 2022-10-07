Воював на Донбасі з 2014-го: ЗСУ ліквідували "справжнього шахтаря з Габону"

Іноземець Альф незрозуміло за що воював у складі "армії ДНР".
Українські захисники в ході бойових дій знищили якогось Альфа Діабі (Дьябі).
Як повідомив блогер і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним Штірліц, "істинний Шахтар з Габону" Діабі з 2014 року воював у складі незаконних збройних формувань на Донбасі.
"Нещодавно успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - зазначив Штефан.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.
Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.
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