Воював на Донбасі з 2014-го: ЗСУ ліквідували "справжнього шахтаря з Габону"

Ліквідований окупант / Анатолій Штірліц

Українські захисники в ході бойових дій знищили якогось Альфа Діабі (Дьябі).

Як повідомив блогер і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним Штірліц, "істинний Шахтар з Габону" Діабі з 2014 року воював у складі незаконних збройних формувань на Донбасі.

"Нещодавно успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - зазначив Штефан.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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