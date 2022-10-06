Їхав за своєю смертю 20 годин: ЗСУ ліквідували окупанта з Бабаєвого

Тимофій Перцев ліквідований в Україні / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

На війні в Україні ліквідований 36-річний російський окупант Тимофій Перцев з міста Бабаєво Вологодської області РФ. Щоб потрапити в Україну, він 20 годин провів у дорозі.

Фото "двохсотого" загарбника опублікував у Facebook засновник проекту InformNapalm Іраклі Комахідзе.

"4 вересня в Україні був ліквідований 36-річний Тимофій Перцев. Уродженець села Музга Череповецького району Вологодської області, проживав в Бабаєвому тієї ж області. Поступив на контрактну службу і "героїчно" загинув під час бою з захоплення плацдарму", – йдеться у повідомленні.

Вдова окупанта, Ольга Перцева, після ліквідації чоловіка стала досить активною в соцмережах – зайнялася збором і відправкою на війну засобів екіпіровки.

Вдова окупанта Ольга Перцева / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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