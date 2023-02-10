glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт спрогнозував, чи зможуть росіяни захопити Донецьку область

10 лютого 2023, 08:27
Роман Світан переконаний - російські загарбники втратили шанс виходу на кордони Донеччини ще у 2022 році (коли зазнали великих втрат).
Танк, Світан
Чи зможуть росіяни захопити Донеччину - прогноз експерта / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Російські окупанти не зможуть вийти на межі Донецької області у боях з ЗСУ. Про це заявив у коментарі телеканалу "Еспресо" відомий військовий експерт Роман Світан.

Він упевнений, що "в цьому тисячолітті" армія країни-агресора не зможе повністю зайняти Донецьку область.

"Якби вони не почали повномасштабний наступ на 2,5 тисячі кілометрів фронту, то, може бути, вони б тими силами, які у них були на початку минулого року, змогли б вийти на межі Донецької області. Така можливість для них втрачена. Втрачена назавжди", - заявив Світан.

Він вважає, що окупанти втратили можливість виходу на кордони Донеччини ще минулого року, коли зазнали великих втрат.

Світан каже, що російські загарбники силами, які є у них зараз, здатні "видавлювати" ЗСУ тільки з перших ліній оборони, але далі – ні.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Загроза наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує максимальну ескалацію на війні Росії проти України з боку агресора. Як вважає чиновник, до річниці повномасштабного наступу, 24 лютого, загарбники будуть намагатися показати своєму населенню, мовляв, "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що окупанти РФ вже мобілізували 500 тисяч осіб. Глава Міноборони допустив наступ російських військ до 24 лютого. Резніков припустив, що вони можуть піти в атаку на двох напрямках – на Донбасі і півдні.

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вважає - російський диктатор Путін збирається піти в наступ у березні-квітні. На його думку, тепер Москва буде намагатися домогтися не "перемоги", а більш вигідного положення для своїх військ. Після цього Кремль планує почати переговори з Україною в травні.

Інші прогнози щодо україно-російської війни:

війна на Донбасі війна Росії та України Роман Світан
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:10

Якби не героїзм української нації, Захід би прийняв поразку

09:06

"Буде цвісти жасмин": екстрасенс пояснив, коли варто чекати кінця війниВідео

09:05

Друге півріччя або кінець 2023-го: у Зеленського зробили прогноз про отримання бойової авіаціїВідео

08:45

Гороскоп на сьогодні 10 лютого 2023: Ракам - енергійність, Рибам - розчарування

08:27

Військовий експерт спрогнозував, чи зможуть росіяни захопити Донецьку областьВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:02

Україна готова вдарити по військах РФ у Криму далекобійними ракетами Британії - The TimesВідео

07:39

Нова атака росіян: удари по Харкову, Запоріжжю та ДніпруВідео

07:05

Чому не можна прати перед сном: цієї прикмети дотримувалися ще наші предки

06:20

Психічна атака на ПутінаПогляд

Реклама
05:10

Будуть пишні і рум'яні: як приготувати найсмачніші оладкиВідео

04:00

Як за 2 хвилини почистити величезного коропа від луски і не забруднити всю кухню: балдіжний трюкВідео

03:20

Навіщо натирати дзеркала картоплею: цей секрет переверне уявлення про прибирання з ніг на голову

02:04

Тіна Кароль блиснула грудьми без білизни в шовковій сукні-комбінації

01:35

Мурлика попереджає про небезпеку: як зрозуміти, що кішка вловила вдома негатив

00:51

Навіщо 10 лютого потрібно перепирати всі речі в будинку: прикмети і що не можна робитиВідео

00:42

Лежачи на дивані чекають манни небесної: лише 3 знаки зодіаку є найбільшими ледарямиВідео

09 лютого, четвер
23:59

У Бердянську розцвіла "бавовна": ЗСУ влучили в аеродром та одним махом ліквідували сотню окупантівВідео

23:39

"Я раніше пукав мимоволі, тепер же - тільки згадавши вас": зірка Кухні підколов росіян

23:28

"Нам заздрять": Путін пояснив ,чому "всі лізуть до Росії"Відео

23:25

Сучасний манікюр на День святого Валентина: 5 неповторних варіантів, щоб висловити почуттяФото

Реклама
23:16

"Ми готові до такого сценарію": Данілов заявив, що РФ може атакувати шляхи постачання зброї УкраїніВідео

23:06

Україна попередила Молдову, що РФ планує взяти її під контроль: у Кишиневі відреагувалиВідео

22:52

"Ми вас посадимо!": Макаревич розповів життєвий анекдот про долю "неповерненців" в РФ

22:30

Навіщо класти лавровий лист у гаманець: гроші будуть текти до вас рікою

22:21

"Загострення вже почалося, ситуація важка": Гайдай повідомив про наступ росіян на ЛуганщиніВідео

22:09

Навіщо сипати сіль у взуття: надзвичайно дієва порада, яка багатьох здивує

22:08

За паспортом: популярну російську телеведучу застукали в посольстві ІзраїлюВідео

22:01

Чому 11 лютого не можна розбивати яйця: прикмети і що не можна робитиВідео

21:41

"РФ перейшла з "вогневого валу" на "м’ясний"": окупанти вже практично не воюють технікою – АндрусівВідео

21:16

"Рік тому ніхто б не повірив": Резніков натякнув на можливість отримання бойових кораблівВідео

21:07

"Вони все нам віддали": Подоляк розповів, які країни пішли ва-банк заради перемоги України у війніВідео

21:06

Навіщо в воду для пельменів додають 1 секретний інгредієнт: стають в 10 разів смачніше - рецептВідео

20:32

"Хочуть боротися проти НАТО": Пригожин вигадав новий фейк про американцівВідео

19:52

Зеленський здивував подробицями про стосунки між Україною та НімеччиноюВідео

19:32

Сталевий прес української сцени: Анна Кошмал засвітила "кубики" в білому топі

19:24

Втрати шалені: РФ втратила більше 20 генералів на війні в Україні - японська розвідкаВідео

19:20

Путін повинен негайно звільнити ШойгуПогляд

19:02

Резніков відверто відповів, чи є ризик захоплення Одеси з моря або сушіВідео

18:38

"Є альтернатива": Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні – ВоллесВідео

18:22

"Нічого поганого в цьому не бачу": військовослужбовець ЗСУ оцінив переспективу здачі БахмутаВідео

Реклама
18:17

Мустафа Джемілєв підтримав Резнікова: критично важливо зберігати монолітність

18:10

"Там активні бойові дії": наступ Росії вже почався - ПодолякВідео

18:05

Чому кішка спить на людині: містика, прикмети і наука пояснюють поведінку улюбленця

18:00

Щоб "обличчя кухні" сяяло чистотою: 5 простих способів, як відмити скло в духовці

17:45

"Можемо вгатити власною зброєю": Україна має можливість знищувати цілі на території РФ – ДаніловВідео

17:43

"Ми накладемо вето": Болгарія не підтримує ядерні санкції проти РФВідео

17:11

"Я втомилася говорити, що у мене все добре": Різатдінова розповіла про маму, яка лишилась у КримуВідео

17:11

Шестеро людей під завалами, їх чути: з'явилися перші фото і відео наслідків вибуху у КиєвіВідео

16:56

Скільки дають грошей за декретну відпустку: як держава допомагає матерямВідео

16:49

"Багато дивних речей відбувалося": Віталію Козловському регулярно сниться Путін

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти