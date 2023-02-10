Військовий експерт спрогнозував, чи зможуть росіяни захопити Донецьку область

Роман Світан переконаний - російські загарбники втратили шанс виходу на кордони Донеччини ще у 2022 році (коли зазнали великих втрат).

Чи зможуть росіяни захопити Донеччину - прогноз експерта / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Російські окупанти не зможуть вийти на межі Донецької області у боях з ЗСУ. Про це заявив у коментарі телеканалу "Еспресо" відомий військовий експерт Роман Світан.

Він упевнений, що "в цьому тисячолітті" армія країни-агресора не зможе повністю зайняти Донецьку область.

"Якби вони не почали повномасштабний наступ на 2,5 тисячі кілометрів фронту, то, може бути, вони б тими силами, які у них були на початку минулого року, змогли б вийти на межі Донецької області. Така можливість для них втрачена. Втрачена назавжди", - заявив Світан.

Він вважає, що окупанти втратили можливість виходу на кордони Донеччини ще минулого року, коли зазнали великих втрат.

Світан каже, що російські загарбники силами, які є у них зараз, здатні "видавлювати" ЗСУ тільки з перших ліній оборони, але далі – ні.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Загроза наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує максимальну ескалацію на війні Росії проти України з боку агресора. Як вважає чиновник, до річниці повномасштабного наступу, 24 лютого, загарбники будуть намагатися показати своєму населенню, мовляв, "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що окупанти РФ вже мобілізували 500 тисяч осіб. Глава Міноборони допустив наступ російських військ до 24 лютого. Резніков припустив, що вони можуть піти в атаку на двох напрямках – на Донбасі і півдні.

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вважає - російський диктатор Путін збирається піти в наступ у березні-квітні. На його думку, тепер Москва буде намагатися домогтися не "перемоги", а більш вигідного положення для своїх військ. Після цього Кремль планує почати переговори з Україною в травні.

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